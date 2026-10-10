Це той самий колір, який однаково має вишуканий вигляд як на короткій формі, так і на витончених довгих нігтях. Червоний – це не просто вибір для манікюру, це самодостатня заява, деталь гардероба та настрій, який личить абсолютно кожній. Не дарма у відомій пісні співається, що червоний, то любов.

У чому ж секрет такої універсальності? Справа у багатстві підтонів: червоний здатний підлаштуватися під будь-який колір шкіри, пору року чи особливий привід. Навесні він підкреслює свіжість, улітку додає пристрасті, а восени та взимку стає тим самим акцентом, що зігріває та рятує від похмурої погоди. Достатньо лише знайти свій ідеальний спектр.



Модний манікюр з червоним відтінком / Фото з інстаграму By Natasha D

Базові відтінки червоного, які назавжди залишаться у моді

Вони пасують будь-якому стилю одягу, мають доречний вигляд за будь-яких обставин і гарантовано залишаються поза часом. Від соковитих ягідних барв до глибоких драматичних тонів – ця універсальна палітра стане бездоганним орієнтиром під час кожного візиту до майстра:

класичний яскраво-червоний та вишневий: чистий, безкомпромісний колір, який вважається еталоном елегантності;



Класичний червоний манікюр / Фото з інстаграму Karolina Słowik

глибокий темно-вишневий та винний: шляхетний, вишуканий та елегантний тон із драматичним характером, що ідеально пасує затишному осінньому трикотажу;

соковитий помаранчево-червоний та томатний: грайливий, тепловий відтінок, який додає образу вогняного драйву;



Томатний колір нігтів / Фото з Pinterest

ніжний кораловий: м'яка пастельна варіація для тих, хто шукає легкості і невимушеності;



Ніжно-кораловий манікюр / Фото з інстаграму Sienna & Gaia

теплий теракотовий (із коричневим підтоном): стриманий, "затишний" відтінок, що створює стійке відчуття гармонії;

ягідний та малиновий: рубіновий спектр, який миттєво додає барв у будь-який день та освіжає.



Ягідний колір манікюру / Фото з Pinterest

А якщо ви все-таки хочете чогось ультрамодного і незвичайного, то обирайте манікюр з пірсингом, який зараз максимально на піку популярності.