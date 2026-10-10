Це той самий колір, який однаково має вишуканий вигляд як на короткій формі, так і на витончених довгих нігтях. Червоний – це не просто вибір для манікюру, це самодостатня заява, деталь гардероба та настрій, який личить абсолютно кожній. Не дарма у відомій пісні співається, що червоний, то любов.
У чому ж секрет такої універсальності? Справа у багатстві підтонів: червоний здатний підлаштуватися під будь-який колір шкіри, пору року чи особливий привід. Навесні він підкреслює свіжість, улітку додає пристрасті, а восени та взимку стає тим самим акцентом, що зігріває та рятує від похмурої погоди. Достатньо лише знайти свій ідеальний спектр.
Модний манікюр з червоним відтінком / Фото з інстаграму By Natasha D
Базові відтінки червоного, які назавжди залишаться у моді
Вони пасують будь-якому стилю одягу, мають доречний вигляд за будь-яких обставин і гарантовано залишаються поза часом. Від соковитих ягідних барв до глибоких драматичних тонів – ця універсальна палітра стане бездоганним орієнтиром під час кожного візиту до майстра:
класичний яскраво-червоний та вишневий: чистий, безкомпромісний колір, який вважається еталоном елегантності;
Класичний червоний манікюр / Фото з інстаграму Karolina Słowik
глибокий темно-вишневий та винний: шляхетний, вишуканий та елегантний тон із драматичним характером, що ідеально пасує затишному осінньому трикотажу;
соковитий помаранчево-червоний та томатний: грайливий, тепловий відтінок, який додає образу вогняного драйву;
Томатний колір нігтів / Фото з Pinterest
ніжний кораловий: м'яка пастельна варіація для тих, хто шукає легкості і невимушеності;
Ніжно-кораловий манікюр / Фото з інстаграму Sienna & Gaia
теплий теракотовий (із коричневим підтоном): стриманий, "затишний" відтінок, що створює стійке відчуття гармонії;
ягідний та малиновий: рубіновий спектр, який миттєво додає барв у будь-який день та освіжає.
Ягідний колір манікюру / Фото з Pinterest
А якщо ви все-таки хочете чогось ультрамодного і незвичайного, то обирайте манікюр з пірсингом, який зараз максимально на піку популярності.