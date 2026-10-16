Герцогиня Сассекская давно известна своей приверженностью лаконичному, сдержанному стилю, и ее подход к уходу за ногтями полностью соответствует этой философии. Недавно Меган продемонстрировала свежую интерпретацию популярного молочного покрытия – аккуратную короткую форму и полупрозрачный сливочно-ванильный цвет.

Такой маникюр придает ногтевой пластине нежное, здоровое сияние и делает руки безупречно ухоженными без излишней яркости. Высокий глянец подчеркивает текстуру, придавая образу элегантности и современности.



Ванильный маникюр Меган Маркл / Getty Images

Ванильный оттенок маникюра всегда выглядит выигрышно

Эксперты отмечают, что этот тренд сочетает в себе лучшие черты чистого минимализма и классики. Он выглядит значительно мягче, чем обычный белый лак, и теплее стандартного бежевого нюда. Нейл-мастера говорят, что этот цвет – более нежная и кремовая версия классического нюда. Этот оттенок находится где-то между молочно-белым и теплым нюдом, поэтому вы получаете свежий финиш, который не кажется слишком резким.



Ванильный маникюр на осень 2026 / Фото из инстаграма Manucurist

Секреты создания ванильного маникюра

Главное преимущество такого маникюра заключается в его универсальности, однако он требует внимания к деталям. Поскольку пигмент полупрозрачный, состояние кожи и ногтевой пластины выходит на первый план. Именно подготовка делает такой маникюр безупречным.

Из-за простоты цвета состояние кутикулы и ногтей становится более заметным. Вам нужны ухоженная кутикула, хорошо увлажненная кожа рук и гладкая поверхность ногтей. Мягкая закругленная форма Меган на коротких ногтях выглядит естественно и элегантно, а глянцевое топовое покрытие придает здоровое сияние.



Маникюр с ванильным покрытием, как у Меган Маркл / Фото из инстаграма Mateja Novakovic

Как подобрать оттенок лака под свой тип кожи

Нейл-мастера советуют учитывать подтон собственной кожи, чтобы покрытие подчеркивало естественную красоту рук. Для светлой кожи прекрасно подойдут прохладные розовые оттенки, тогда как средний и оливковый подтоны гармонично подчеркнут теплые персиковые или розово-бежевые лаки. Для смуглой и загорелой кожи беспроигрышным выбором станет насыщенный карамельный нюд.

А если нюд вам уже немного надоел, тогда выбирайте альтернативу нежному маникюру – это модные кофейные и шоколадные дизайны.