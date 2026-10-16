Герцогиня Сассекська давно відома своєю прихильністю до лаконічного, стриманого стилю, і її підхід до догляду за нігтями повністю відповідає цій філософії. Нещодавно Меган показала свіжу інтерпретацію популярного молочного покриття – акуратну коротку форму та напівпрозорий вершково-ванільний колір.

Такий манікюр створює делікатне, здорове сяйво нігтьової пластини й додає рукам бездоганної доглянутості без надмірної яскравості. Високий глянець підкреслює текстуру, роблячи образ елегантним та сучасним.



Ванільний манікюр Меган Маркл / Getty Images

Ванільний відтінок манікюру завжди має виграшний вигляд

Експерти зазначають, що цей тренд поєднує в собі найкращі риси чистого мінімалізму та класики. Він має значно м'якший вигляд, ніж звичайний білий лак, і тепліший за стандартний бежевий нюд. Нейл-майстри кажуть, що цей колір є ніжнішою та більш кремовою версією класичного нюду. Цей відтінок розташований десь між молочно-білим і теплим нюдом, тому ви отримуєте свіжий фініш, який не здається надто різким.



Ванільний манікюр на осінь 2026 / Фото з інстаграму Manucurist

Секрети створення ванільного манікюру

Головна перевага такого манікюру полягає в його універсальності, проте він вимагає уваги до деталей. Оскільки пігмент напівпрозорий, стан шкіри та нігтьової пластини виходить на перший план. Саме підготовка робить такий манікюр досконалим.

Через простоту кольору стан кутикули та нігтів помітніший. Вам потрібні охайна кутикула, добре зволожена шкіра рук та гладка поверхня нігтів. М'яка закруглена форма Меган на короткій довжині має природний та елегантний вигляд, а глянцеве топове покриття додає здорового сяйва.



Манікюр з ванільним покриттям як у Меган Маркл / Фото з інстаграму Mateja Novakovic

Як підібрати тон лаку під свій тип шкіри

Нейл-майстри радять враховувати підтон власної шкіри, аби покриття підкреслювало природну красу рук. Для світлої шкіри чудово підійдуть прохолодні рожеві відтінки, тоді як середній та оливковий підтони гармонійно підкреслять теплі персикові або рожево-бежеві лаки. Для смаглявої та засмаглої шкіри безпрограшним вибором стане насичений карамельний нюд.

А якщо нюд вам вже трохи набрид, тоді обирайте альтернативу ніжному манікюру – це трендові кавові та шоколадні дизайни.