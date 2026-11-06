Met Gala неожиданно сменил тему после скандала и удивил выбором: что известно о концепции

Организаторы Met Gala официально представили новую тему бала 2027 года под названием extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday, пишет InStyle. Первоначальная концепция должна была стать персональной ретроспективой британского дизайнера Джона Гальяно, однако после волны общественной критики кутюрье добровольно отказался от участия.

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Споры вокруг первой темы разгорелись из-за инцидента 2011 года, когда модельер допустил расистские высказывания в парижском баре, за что был уволен с поста креативного директора Dior. Несмотря на официальные извинения и многолетнюю реабилитацию мастера, решение Института костюма почтить его персональной выставкой вызвало возмущение, и Гальяно заявил о нежелании отвлекать внимание от миссии музея.

Эпатажный британский модельер Джон Гальяно: смотрите фото

Решение перенести выставку публично поддержала глобальная редакционная директорка Vogue Анна Винтур, подчеркнув весомый вклад дизайнера в мировую моду. Новая же тема сосредоточится на том, как знакомые повседневные вещи превращаются в арт-объекты благодаря инновационным техникам кроя, концептуальным идеям и работе с фактурами.

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На знаменитой лестнице музея Метрополитен звезды и их личные стилисты будут демонстрировать высокую моду через призму знакомых силуэтов. Дизайнерам предложили две стилистические линии: возвеличивание архетипной повседневной одежды, такой как белые рубашки, джинсы или пуховики, а также превращение простых бытовых материалов в вечерние кутюрные платья. Будет интересно посмотреть, как мировые звезды раскроют эту тему.

А пока знаменитости готовят свои роскошные наряды, предлагаем посмотреть лучшие образы с Met Gala-2026.