Met Gala неочікувано змінив тему після скандалу й здивував вибором: що відомо про концепцію

Організатори Met Gala офіційно представили нову тему балу 2027 року під назвою extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday, пише InStyle. Первинна концепція мала стати персональною ретроспективою британського дизайнера Джона Гальяно, проте після хвилі суспільної критики кутюрʼє добровільно відмовився від участі.

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Суперечки навколо першої теми спалахнули через інцидент 2011 року, коли модельєр припустився расистських висловлювань у паризькому барі, за що був звільнений з посади креативного директора Dior. Попри офіційні вибачення та багаторічну реабілітацію майстра, рішення Інституту костюма вшанувати його персональною виставкою викликало обурення, і Гальяно заявив про небажання відвертати увагу від місії музею.

Епатажний британський модельєр Джон Гальяно: дивіться фото

Рішення перенести експозицію публічно підтримала глобальна редакційна директорка Vogue Анна Вінтур, підкресливши вагомий внесок дизайнера у світову моду. Нова ж тема зосередиться на тому, як знайомі щоденні речі перетворюються на артобʼєкти завдяки інноваційним технікам крою, концептуальній ідеї та роботі з фактурами.

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На знаменитих сходах музею Метрополітен зірки та їхні персональні стилісти демонструватимуть високу моду через призму знайомих силуетів. Дизайнерам запропонували дві стилістичні лінії: звеличення архетипного повсякденного одягу на зразок білих сорочок, джинсів чи пуховиків, а також перетворення простих побутових матеріалів на вечірні кутюрні сукні. Цікаво буде подивитися на те, як світові зірки обіграють цю тему.

А поки знаменитості готують свої розкішні костюми, пропонуємо подивитися на найкращі луки з Met Gala-2026.