На премьере психологического триллера "Верити", где Дакота исполнила главную роль, актриса вновь привлекла к себе все взгляды благодаря безупречному бьюти-образу. Главной изюминкой ее прически стал обновленный вариант полусобранных волос с французской челкой-шторкой (curtain bangs).

Челка Дакоты – короткая, мягкая, слегка градуированная, которая плавно удлиняется по бокам и нежно обрамляет скулы. В отличие от строгого прямого среза, такой вариант придает лицу мягкости и визуально омолаживает.



Дакота Джонсон на премьере фильма "Верити" / Getty Images

Для красной дорожки стилисты актрисы собрали верхнюю часть ее глубоких темно-каштановых волос в изысканный пучок, оставив несколько свободных прядей у лица. Это создало легкий эффект непринужденности, словно прическа была сделана за несколько минут без особых усилий. Секрет зеркального блеска и гладкости волос заключался в правильном уходе: мастера использовали термозащитные спреи и сухое масло-блеск, которые не утяжеляют волосы, оставляя их подвижными.

Как сделать прическу Дакоты Джонсон дома

Повторить такую укладку дома проще, чем кажется. Сначала высушите челку с помощью круглой щетки (брашинга), направляя воздух фена от лица в стороны, чтобы создать тот самый объемный изгиб. На остальные волосы нанесите текстурирующий спрей, и создайте легкие локоны с помощью выпрямителя или плойки широкого диаметра.

Соберите верхние пряди в свободный узел на затылке, закрепив шпильками, и выпустите несколько височных прядей для непринужденного образа. Финальный штрих – капля масла для кончиков волос, которая придаст прическе глянцевого блеска.

Если вы переживаете, что у вас недостаточно объема на голове, то эти модные стрижки должны помочь вам решить эту проблему.