На прем’єрі психологічного трилера "Веріті", де Дакота зіграла головну роль, актриса знову прикувала до себе всі погляди завдяки бездоганному б'юті-образу. Головною фішкою її зачіски став оновлений варіант напівзібраного волосся із французьким чубчиком-шторкою (curtain bangs).

Чубчик Дакоти – короткий, м’який, злегка градуйований, який плавно подовжується з боків і ніжно обрамляє вилиці. На відміну від суворого прямого зрізу, такий варіант додає обличчю м'якості та візуально омолоджує.



Дакота Джонсон на прем'єрі фільму "Веріті" / Getty Images

Для червоного хідника стилісти акторки зібрали верхню частину її глибокого темно-каштанового волосся у вишуканий пучок, залишивши кілька вільних пасом біля обличчя. Це створило легкий ефект розслабленості, ніби зачіска зроблена за кілька хвилин без особливих зусиль. Секрет дзеркального сяйва та гладкості волосся полягав у правильному догляді: майстри використовували термозахисні спреї та суху олію-блиск, які не обтяжують волосся, залишаючи його рухливим.

Як зробити зачіску Дакоти Джонсон вдома

Повторити таку укладку вдома простіше, ніж здається. Спершу висушіть чубчик за допомогою круглої щітки (брашингу), направляючи повітря фена від обличчя в боки, щоб створити той самий об'ємний вигин. На решту волосся нанесіть спрей, що текстурує волосся, і зробіть легкі локони випрямлячем чи плойкою широкого діаметра.

Зберіть верхні пасма у вільний вузол на потилиці, закріпивши шпильками, і випустіть кілька скроневих пасом для невимушеного вигляду. Фінальний штрих – крапля олії для кінчиків волосся, яка додасть зачісці глянцевого фінішу.

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