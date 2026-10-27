Soap nails возвращаются: почему модницы и мировые звезды выбирают маникюр с эффектом мыла

Что такое мыльные ногти и как их делать / Фото из инстаграма tatanails.mx
Чего только не придумывают в сфере нейл-арта. Мы уже носили и пончиковые ногти, которые продвигала Хейли Бибер, и маникюр-ауру, и самые разные вариации френча, которые иногда очень отдаленно напоминали оригинал. На очереди – мыльные ногти или маникюр с эффектом мыла.
И хотя тренд Soap nails хорошо известен модницам по прошлым годам, в этом прохладном сезоне он снова возвращается. Нежный, элегантный и довольно практичный дизайн уже успели показать мировые звезды на различных мероприятиях. Его выбирали Белла Хадид, Селена Гомес, Кайли Дженнер и многие другие.
Что такое мыльные ногти и для какой длины подходит этот тренд
Ногти с эффектом мыла – это тренд, который воплощает концепцию "чистой красоты" и классической элегантности. Суть дизайна – в создании эффекта идеально ухоженных, увлажненных рук, словно вы только что помыли их ароматным мылом или вышли из SPA-салона. Или ваши ноготки просто должны напоминать кусочек красивого мыла.
Для этого используют полупрозрачные нежные палитры – от молочно-розовых и телесных до легких фарфоровых оттенков, которые покрывают суперглянцевым топом с зеркальным отблеском, создавая иллюзию чистой капли воды или мыльной пены. Главный акцент в этом маникюре делается не на сложной росписи, а на безупречно обработанной кутикуле и здоровом виде ногтевой пластины.
Мыльные ногти на осень 2026: смотрите фото
Что касается длины, то этот дизайн абсолютно универсален, однако лучше всего и наиболее органично он смотрится на коротких ногтях или ногтях средней длины. Форма "мягкий квадрат" или естественный овал на такой длине идеально подчеркивает концепцию аккуратности, сдержанной роскоши и "маникюра без маникюра".
Какая форма подходит для маникюра soap nails: смотрите фото
Маникюр в таком стиле выглядит очень аккуратно и визуально удлиняет пальцы, делая руки более изящными. К тому же полупрозрачное покрытие отрастает практически незаметно, что позволяет дольше сохранять свежий вид ногтей.
Кстати, вы знали, что ученые нашли идеальный маникюр и длину ногтей, которые якобы делают женщин более привлекательными? Интересный подход к выбору дизайна.
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