Soap nails повертаються: чому модниці та світові зірки обирають манікюр з ефектом мила

І хоча тренд Soap nails добре відомий модницям з минулих років, цього прохолодного сезону він знову повертається. Ніжний, елегантний і доволі практичний дизайн вже встигли засвітити світові зірки на різних заходах. Його обирали Белла Хадід, Селена Гомес, Кайлі Дженнер та багато інших.

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Манікюр з ефектом мила / Фото з інстаграму houseofnaf

Що таке мильні нігті та якій довжині підходить тренд

Нігті з ефектом мила – це тренд, який ілюструє концепцію "чистої краси" та класичної елегантності. Суть дизайну – у створенні ефекту ідеально доглянутих, зволожених рук, ніби ви тільки-но помили їх запашним милом або вийшли зі SPA-салону. Або ваші нігтики просто мають нагадувати шматочок гарного мила.

Манікюр з мильними нігтями / Фото з інстаграму gabrielamorenonails

Для цього використовують напівпрозорі ніжні палітри – від молочно-рожевих і тілесних до легких порцелянових відтінків, які перекривають суперглянцевим топом із дзеркальним відблиском, створюючи ілюзію чистої краплі води чи мильної піни. Головний акцент у цьому манікюрі робиться не на складному розписі, а на бездоганно обробленій кутикулі та здоровому вигляді нігтьової пластини.

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Мильні нігті на осінь 2026: дивіться фото

Щодо довжини, то цей дизайн є абсолютно універсальним, проте найкращий та найорганічніший вигляд він має на коротких нігтях або нігтях середньої довжини. Форма "м'який квадрат" або природний овал на такій довжині ідеально підкреслює концепцію акуратності, стриманої розкоші та "манікюру без манікюру".

Яка форма підходить для манікюру soap nails: дивіться фото

Манікюр у такому стилі має дуже охайний вигляд та візуально видовжує пальці, роблячи руки більш тендітними. До того ж напівпрозоре покриття відростає практично непомітно, що дозволяє довше зберігати свіжий вигляд нігтів.

До речі, ви знали, що вчені знайшли ідеальний манікюр та довжину нігтів, які нібито роблять жінок більш привабливими? Цікавий підхід до вибору дизайну.