Гелевое покрытие славится своей стойкостью и ухоженным видом. Однако уже через несколько недель натуральный ноготь отрастает и образует заметную полоску у кутикулы. Бьюти-эксперты журнала Myself советуют несколько эффективных способов, которые помогут замаскировать отросший гель-лак так, будто это с самого начала было стильным замыслом.

Простые способы скрыть отросший гель-лак

Перекрытие обычным лаком

Чтобы уменьшить контраст между гелевым покрытием и натуральным ногтем, можно воспользоваться обычным лаком. Если вы покрываете только отросшую лунку, выбирайте цвет, который точно совпадает с гелем. Также можно полностью перекрасить весь ноготь в любой плотный оттенок и закрепить результат топом.

Яркий акцент у кутикулы

Превратить отросший край в роскошный элемент дизайна поможет лак с блестками или хромовым эффектом. Нанесите его на отросшую часть и растушуйте к центру ногтя.

Нюдовая или розовая база

Использование натуральной базы позволяет обойтись без визита к мастеру, не нанеся ущерба красоте. Когда основа близка по тону к натуральной ногтевой пластине, полоска у кутикулы остается практически незаметной в течение нескольких недель.

Нюдовый маникюр на осень / Фото Pinterest

Дизайны, на которых отрастание ногтей будет незаметно

Обратный френч

В этом дизайне акцент переносится с кончика ногтя к его основанию. Мастер прорисовывает тонкий полумесяц, блестящую дугу или контрастную полоску у кутикулы, поэтому зона, которая обычно первой выдает отрастание, становится частью замысла. Когда ноготь отрастает, эта граница не выглядит случайной, наоборот, она как бы продолжает декоративную линию. Особенно удачно такой вариант смотрится в молочных, нюдовых, золотистых или серебристых оттенках.

Необычный френч на осень / Фото Pinterest

Боковой френч

Этот френч выполняют по диагональной или изогнутой линии, которая начинается сбоку от ногтя и плавно тянется к кончику. Благодаря такому расположению взгляд смещается с прикорневой зоны на форму ногтя, поэтому отросший край становится менее заметным. Этот дизайн также визуально удлиняет ногтевую пластину и делает маникюр более изящным. Линия может быть белой, цветной, металлизированной или полупрозрачной – в зависимости от того, насколько сдержанный или заметный эффект вы хотите получить.

Боковой френч – как повторить этот дизайн / Фото Pinterest

Aura Nails

Мастера создают такой дизайн с помощью мягкого размытого градиента. Главное преимущество такого маникюра заключается в отсутствии четких линий и резких переходов. Цвет как будто растворяется на ногте, поэтому граница между натуральной пластиной и покрытием не привлекает внимания. Лучше всего для длительного ношения подходят нежные розовые, молочные, персиковые и бежевые оттенки, близкие к естественному цвету ногтей.

Какой дизайн ногтей скроет отросший гель-лак / Фото Pinterest

Очень темные и насыщенные цвета подчеркивают отросший край уже через две недели, поэтому перед длительным отпуском лучше выбирать светлые и естественные тона.

Кстати, недавно Сабрина Карпентер продемонстрировала маникюр, который заменяет классический френч.