Гелеве покриття славиться своєю стійкістю та доглянутим виглядом. Однак вже за кілька тижнів натуральний ніготь відростає та утворює помітну смужку біля кутикули. Б'юті-експерти видання Myself радять кілька ефективних способів, які допоможуть замаскувати відрослий гель-лак так, ніби це з самого початку було стильним задумом.

Прості способи приховати відрослий гель-лак

Перекриття звичайним лаком

Щоб зменшити контраст між гелевим покриттям та натуральним нігтем, можна скористатися звичайним лаком. Якщо ви покриваєте лише відрослу лунку, обирайте колір, який точно збігається з гелем. Також можна повністю перефарбувати весь ніготь будь-яким щільним відтінком та закріпити результат топом.

Яскравий акцент біля кутикули

Перетворити відрослий край на розкішний елемент дизайну допоможе лак із блискітками або хромовим ефектом. Нанесіть його на відрослу частину та розтушуйте до центру нігтя.

Нюдова або рожева база

Використання природної бази дозволяє пропустити візит до майстра без шкоди для краси. Коли основа близька за тоном до натуральної пластини, смужка біля кутикули залишається практично непомітною протягом кількох тижнів.

Нюдовий манікюр на осінь / Фото Pinterest

Дизайни, на яких відростання нігтів буде непомітне

Зворотний френч

У цьому дизайні акцент переноситься з кінчика нігтя до його основи. Майстер промальовує тонкий півмісяць, блискучу дугу або контрастну смужку біля кутикули, тому зона, яка зазвичай першою видає відростання, стає частиною задуму. Коли ніготь росте, ця межа не виглядає випадковою, навпаки, вона ніби продовжує декоративну лінію. Особливо вдало такий варіант виглядає у молочних, нюдових, золотистих або сріблястих відтінках.

Незвичний френч на осінь / Фото Pinterest

Боковий френч

Цей френч роблять на діагональній або вигнутій лінії, яка починається збоку нігтя і плавно тягнеться до кінчика. Завдяки такому розміщенню погляд зміщується з прикореневої зони на форму нігтя, тому відрослий край стає менш помітним. Цей дизайн також візуально подовжує нігтьову пластину та робить манікюр більш витонченим. Лінія може бути білою, кольоровою, металізованою або напівпрозорою – залежно від того, наскільки стриманий чи помітний ефект ви хочете отримати.

Боковий френч – як повторити цей дизайн / Фото Pinterest

Aura Nails

Майстри створюють такий дизайн за допомогою м'якого розмитого градієнта. Головна перевага такого манікюру полягає у відсутності чітких ліній і різких переходів. Колір ніби розчиняється на нігті, тому межа між натуральною пластиною та покриттям не привертає уваги. Найкраще для тривалого носіння працюють ніжні рожеві, молочні, персикові та бежеві відтінки, які близькі до природного кольору нігтів.

Який дизайн нігтів приховає відрослий гель-лак / Фото Pinterest

Дуже темні та щільні кольори підкреслюють відрослий край вже за два тижні, тому перед тривалою відпусткою краще обирати світлі та природні тони.

До речі, нещодавно Сабріна Карпентер показала манікюр, який замінює класичний френч.