Звезда появилась на благотворительном вечере с новой стрижкой flippy bob – это короткая стрижка боб с закрученными наружу кончиками. Как отмечает журнал ELLE, именно такая ретро-прическа стала главным хитом этого сезона.

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Кэти Перри несколько лет ходила с длинными волосами, однако теперь решила значительно их укоротить. Создал этот образ ее многолетний парикмахер Рик Генри.

В чем главная особенность прически? Обычно в стрижке каре или боб кончики волос выравнивают или закручивают внутрь. В варианте flippy bob их, наоборот, подкручивают наружу. Благодаря этому волосы выглядят значительно объемнее и гуще, а сам образ отсылает к стилю 60-х и 90-х годов.

Кстати, тренд на короткие волосы набирает обороты среди звезд: недавно от длинных прядей отказалась еще одна поп-дива – Ариана Гранде.