Зірка з'явилася на благодійному вечорі з новою стрижкою flippy bob – це короткий боб із підкрученими назовні кінчиками. Як зазначає журнал ELLE, саме така ретро-зачіска стала головним хітом цього сезону.

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Кеті Перрі кілька років ходила з довгим волоссям, проте тепер вирішила суттєво його вкоротити. Створив цей образ її багаторічний перукар Рік Генрі.

У чому головна особливість зачіски? Зазвичай у стрижці каре чи боб кінчики волосся вирівнюють або закручують усередину. У варіанті flippy bob їх, навпаки, підкручують назовні. Завдяки цьому волосся виглядає значно об'ємнішим і густішим, а сам образ відсилає до стилю 60-х і 90-х років.

До речі, тренд на коротке волосся набирає обертів серед зірок: нещодавно від довгих пасом відмовилася ще одна поп-діва – Аріана Гранде.