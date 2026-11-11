Омолаживающий эффект: как носить длинные волосы после 50 лет

Международный арт-директор Color Wow Дом Сили подчеркивает, что длина прически должна, прежде всего, подчеркивать индивидуальность и внутреннюю уверенность, пишет Vogue. По его мнению, мягкие градуированные пряди у лица выгодно подчеркивают взгляд и линию скул, как это демонстрируют образы Сары Джессики Паркер, Деми Мур и Синди Кроуфорд.

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Прическа Сары Джессики Паркер с длинными волосами: смотрите фото

Парикмахер Джордж Нортвуд обращает внимание на особенности ухода, ведь с годами волосы теряют естественные пигменты и быстрее становятся сухими или ломкими. Эксперт рекомендует регулярно подстригать кончики, еженедельно питать структуру восстанавливающими масками, а также обогащать рацион омега-3 кислотами и листовой зеленью.

Мишель Пфайффер с длинными волосами: смотрите фото

Для сохранения плотности и естественного объема арт-директор Aveda Кристоф Потен советует использовать восстанавливающие несмываемые эликсиры. Такие формулы возвращают волосам зеркальный блеск и защищают их от повреждений при укладке.

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Джей Ло имеет роскошные волосы после 50: смотрите фото

Среди наиболее выгодных техник стилисты отмечают легкие расслабленные волны Мишель Пфайффер, классический ровный пробор Николь Кидман и светлые блики в стиле Хэлли Берри. Особый шарм длине придают графические детали, например, текстурная челка или лаконичный ободок, который изысканно вписывает в свой стиль Хелен Миррен.

Хелен Миррен с голубыми волосами: смотрите фото

Женщинам, которые ищут варианты для создания визуальной густоты, пригодятся стрижки для женщин старше 50 лет, в частности каре с ровным срезом или легкие слои.