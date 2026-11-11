Омолоджувальний ефект: як носити довге волосся після 50 років

Міжнародний артдиректор Color Wow Дом Сілі наголошує, що довжина зачіски повинна насамперед підкреслювати індивідуальність та внутрішню впевненість, пише Vogue. На його переконання, м'які градуйовані пасма біля обличчя вигідно увиразнюють погляд та лінію вилиць, як це демонструють образи Сари Джессіки Паркер, Демі Мур і Сінді Кроуфорд.

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Зачіска Сари Джессіки Паркер з довгим волоссям: дивіться фото

Перукар Джордж Нортвуд звертає увагу на особливості догляду, адже з роками волосся втрачає природні пігменти й швидше стає сухим або ламким. Експерт рекомендує регулярно підстригати кінчики, щотижня живити структуру відновлювальними масками, а також збагачувати раціон омега-3 кислотами та листовою зеленню.

Мішель Пфайффер з довгим волоссям: дивіться фото

Для збереження щільності й природного об'єму артдиректор Aveda Крістоф Потен радить використовувати відновлювальні незмивні еліксири. Такі формули повертають волоссю дзеркальний блиск та захищають його від пошкоджень під час укладання.

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Джей Ло має розкішне волосся після 50: дивіться фото

Серед найбільш компліментарних технік стилісти відзначають легкі розслаблені хвилі Мішель Пфайффер, класичний рівний проділ Ніколь Кідман та світлі відблиски у стилі Геллі Беррі. Особливого шарму довжині надають графічні деталі, наприклад, текстурний чубчик або лаконічний обруч, який вишукано інтегрує у свій стиль Гелен Міррен.

Гелен Міррен з блакитним волоссям: дивіться фото

Жінкам, які шукають варіанти для створення візуальної густоти, стануть у пригоді стрижки для жінок після 50 років, зокрема каре з рівним зрізом чи легкі шари.