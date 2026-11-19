Во время промо-тура фильма "Разум и чувства" актриса Дейзи Эдгар-Джонс появилась в укороченных джинсах Levi’s. Звезда сочетала их с корсетом и топом Galliano. Как сообщает издание Vogue, именно длина до лодыжки вытесняет чрезмерно длинные штаны на подиумах и в городском гардеробе сезона осень-зима 2026/27.

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Какие джинсы стоит носить зимой

На подиуме Polo Ralph Lauren прямые джинсы до лодыжки дополнили джинсовой курткой и длинным серым пальто, а MM6 Maison Margiela скомбинировал зауженный фасон с короткой кожанкой. Isabel Marant продемонстрировала брутальный необработанный край джинсов в сочетании с высокими плетеными теплыми носками.

Инфлюенсерши Ева Чен и Грейс Ганем сделали укороченные штаны основой своих осенних образов на Неделях моды. Стилисты также советуют не ограничиваться только прямой классикой, а вместо этого добавлять в гардероб модели barrel leg и объемные baggy длиной 7/8.

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Укороченные джинсы на зиму / Фото из инстаграма @maristar_shop

Фэшн-блогеры сочетают открытую лодыжку с туфлями-лодочками, слингбеками, классическими лоферами или массивными сапогами на устойчивых квадратных каблуках. При этом в качестве верхней одежды они выбирают кожаные блейзеры, пуловеры на молнии или оверсайз-рубашки прямого кроя.

Модный образ с укороченными джинсами / Фото из инстаграма @momentsale.ua

Чтобы быть в тренде, не обязательно сразу отправляться на шопинг. Достаточно несколько раз подвернуть низ штанин любимой пары, открыв изящную линию обуви.

Укороченные джинсы – тренд сезона / Фото из инстаграма @claires_boutique_ua

К тому же стилисты рекомендуют выбирать вместо тонкого светлого денима структурированные прямые джинсы цвета индиго. Этот благородный синий цвет прекрасно сочетается с насыщенными зимними оттенками шоколада и бордо.