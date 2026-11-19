Під час промотуру стрічки "Чуття і чуттєвість" акторка Дейзі Едгар-Джонс з'явилася у вкорочених джинсах Levi’s. Зірка поєднала їх з корсетом і топом Galliano. Як повідомляє видання Vogue, саме довжина до щиколотки витісняє надмірно довгі штани на подіумах і в міському гардеробі сезону осінь-зима 2026/27.

Adv

Які джинси варто носити взимку

На подіумі Polo Ralph Lauren прямий денім до щиколотки доповнили джинсовою курткою та довгим сірим пальтом, а MM6 Maison Margiela скомбінував завужений фасон із короткою шкірянкою. Isabel Marant продемонстрував брутальний необроблений край джинсів у поєднанні з високими плетеними теплими шкарпетками.

Інфлюенсерки Єва Чен і Грейс Ганем зробили вкорочені штани основою своїх осінніх образів на Тижнях Моди. Стилісти також радять не обмежуватися лише прямою класикою, а натомість додавати в гардероб моделі barrel leg та об'ємні baggy довжиною 7/8.

Реклама

Вкорочені джинси на зиму / Фото з інстаграму @maristar_shop

Фешн-блогерки комбінують відкриту щиколотку з туфлями-човниками, слінгбеками, класичними лоферами або масивними чобітьми зі стійкими квадратними підборами. Водночас на верх вони обирають шкіряні блейзери, пуловери на блискавці чи оверсайз-сорочки прямого крою.

Модний образ зі вкороченими джинсами / Фото з інстаграму @momentsale.ua

Щоб бути в тренді, необов'язково одразу вирушати на шопінг. Достатньо кілька разів підгорнути низ штанин улюбленої пари, відкривши витончену лінію взуття.

Вкорочені джинси – тренд сезону / Фото з інстаграму @claires_boutique_ua

До того ж стилісти рекомендують обирати, замість тонкого світлого деніму, структуровані прямі джинси кольору індиго. Цей шляхетний синій колір чудово поєднується з насиченими зимовими відтінками шоколаду й бордо.