Статусная альтернатива меху: 5 роскошных зимних пальто, которые выглядят дороже шубы

Однако украинский стилист Андре Тан в своем инстаграме развеял миф о незаменимости шуб и предложил достойные альтернативы.

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Что носить вместо шубы зимой

Известный стилист уверен, что правильно подобранное пальто способно превзойти даже самый дорогой мех. По его словам, некоторые фасоны выглядят гораздо роскошнее шуб, стоимость которых равна цене однокомнатной квартиры в центре города.

Первым в списке дизайнера идет длинное классическое пальто. Это настоящая база гардероба. Когда женщина надевает такую вещь, она мгновенно становится уверенной в себе. Как отметил стилист, в таком наряде вы создаете впечатление владелицы частного самолета.

Модное женское пальто на зиму 2027 / Фото из инстаграма @idealno_ua

Следующей стильной находкой стало пальто-халат с поясом – модель, которая прекрасно подчеркивает талию и визуально удлиняет фигуру. Однако при выборе такого фасона стоит быть осторожными и тщательно оценивать крой, чтобы случайно не удешевить образ.

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Какое пальто выбрать на зиму / Фото из инстаграма @lujo.ua

Не менее актуальным вариантом является верхняя одежда с выраженной акцентной талией, которая сейчас переживает настоящий бум. Благодаря четкой форме и изысканному силуэту эта вещь становится максимально универсальной. По словам специалиста, в ней можно смело отправляться как на работу, так и на романтическое свидание.

Стильный образ на зиму / Фото из инстаграма @yooung.way

В то же время поклонницам загадочных образов Андре Тан советует примерить модель с высоким красивым воротником. Особенность этого кроя заключается в том, что стоит лишь застегнуть все пуговицы – и вы мгновенно превращаетесь в загадочную героиню французского кино.

Пальто с высоким воротником на зиму / Фото из инстаграма @jacqler

Завершает модную подборку дафлкот с большими заметными застежками, что является классическим представителем стиля британской аристократии. Говоря об этой модели, модельер подчеркнул важность материалов: чтобы выглядеть престижно, женщинам стоит покупать исключительно вещи из качественных тканей приглушенных цветов.

Что носить зимой вместо шубы – советы Андре Тана / Фото Pinterest

Подводя итоги своего обзора, стилист раскрыл главный секрет роскошного образа: по-настоящему дорогую верхнюю одежду определяют не цифры на ценнике, а только крой, качество ткани и правильная посадка.

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