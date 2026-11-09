Статусна альтернатива хутру: 5 розкішних пальт на зиму, які виглядають дорожче за шубу

Однак український стиліст Андре Тан у своєму інстаграмі розвіяв міф про незамінність шуб і запропонував гідні альтернативи.

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Що носити замість шуби взимку

Відомий стиліст впевнений, що правильно підібране пальто здатне перевершити навіть найдорожче хутро. За його словами, деякі фасони виглядають набагато розкішніше за шуби, вартість яких дорівнює ціні однокімнатної квартири в центрі міста.

Першим у списку дизайнера йде довге класичне пальто. Це справжня база гардероба. Коли жінка одягає таку річ, вона миттєво стає впевненою у собі. Як зазначив стиліст, у такому вбранні ви створюєте враження власниці приватного літака.

Модне жіноче пальто на зиму 2027 / Фото з інстаграму @idealno_ua

Наступною стильною знахідкою стало пальто-халат із поясом – модель, що чудово підкреслює талію та візуально видовжує фігуру. Однак під час вибору такого фасону варто бути обережними і прискіпливо оцінювати крій, щоб випадково не здешевити образ.

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Яке пальто обрати на зиму / Фото з інстаграму @lujo.ua

Не менш актуальним варіантом є верхній одяг із вираженою акцентною талією, який зараз переживає справжній бум. Завдяки чіткій формі та вишуканому силуету ця річ стає максимально універсальною. За словами фахівця, у ній можна сміливо вирушати як на роботу, так і на романтичне побачення.

Стильний образ на зиму / Фото з інстаграму @yooung.way

Водночас прихильницям загадкових образів Андре Тан радить приміряти модель із високим красивим коміром. Особливість цього крою полягає в тому, що варто лише застібнути всі ґудзики – і ви миттєво перетворюєтеся на таємничу героїню французького кіно.

Пальто з високим коміром на зиму / Фото з інстаграму @jacqler

Завершує модну добірку дафлкот із великими помітними застібками, що є класичним представником стилю британської аристократії. Говорячи про цю модель, модельєр наголосив на важливості матеріалів: щоб виглядати статусно, жінкам варто купувати виключно речі з якісних тканин приглушених кольорів.

Що носити взимку замість шуби – поради Андре Тана / Фото Pinterest

Підсумовуючи свій огляд, стиліст розкрив головний секрет розкішного вигляду: по-справжньому дорогий верхній одяг визначають не цифри на ціннику, а лише крій, якість тканини та правильна посадка.

Раніше ми розповідали, як стильно одягатися вдома взимку.