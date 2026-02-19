Гроші лише для дитини: чи можуть перевірити батьків через недоцільне використання аліментів

Українське законодавство визначає, на що можна витрачати аліменти, які надходть для дитини. Вони мають бути використані виключно в її інтересах.

На що батьки можуть витрачати аліменти?

Статті 179 та 186 Сімейного кодексу України визначають, що аліменти є власністю дитини. Закон визначає ключові принципи та права батьків на витрату отриманих на дитину коштів. Про це розповідають у Комітеті гуманітарної та інформаційної політики.

Дивіться також Встановлення батьківства після смерті чоловіка: як діяти та які права отримує дитина

Аліменти не є доходом матері чи батька. Ці кошти хоч і отримують дорослі, але вони мають йти за певним цільовим призначенням.

Так Закон визначає, що аліменти батьки повинні витрачати на харчування, одяг і взуття, медичне обслуговування, освіту, розвиток дитини чи створення належних житлово-побутових умов. До слова, неповнолітня дитина теж має право брати участь у розпорядженні грошами.

Держава дійсно контролює використання аліментів. Це може відбуватися через орган опіки та піклування. Фахівці можуть проводити інспекційні відвідування на основі статті 186 Сімейного кодексу України.

Зазначимо! Позапланова перевірка проводиться за заявою платника аліментів. Але з відповідним проханням він може звернутися не частіше, ніж 1 раз на 3 місяці. Водночас відмовити платнику в такому проханні можуть, якщо він має заборгованість зі сплати аліментів.

Куди можна подати заявку щодо перевірки витрат аліментів?

Платник може звернутися до районної державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради або служби у справах дітей за місцем проживання одержувача аліментів. Аби заявку підтримали, потрібно подати:

розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за останні 12 місяців;

відомості про місце проживання одержувача.

Якщо аліменти сплачуються добровільно, то до заяви варто додати копії документів, що підтверджують факт та розмір сплати.

Провести перевірку відповідний орган може протягом 30 календарних днів з моменту подання заяви. У складних випадках цей термін зростає до 45 днів. Про це повідомляється в Наказі Міністерства соціальної політики України.

Не пізніше, ніж за 7 днів одержувач аліментів отримує лист і з ним узгоджують дату та час візиту.

Під час перевірки фахівці служби у справах дітей оцінюють умови проживання дитини, житлові умови, наявність одягу й необхідного для навчання приладдя.

Крім того, до уваги беруть фізичний та психологічний стан дитини, відповідність забезпечення її віку та потребам. Якщо вік дозволяє, фахівці зможуть провести бесіду. За потреби, запити надсилаються до закладів освіти, медичних установ, соціальних служб чи надавачів житлово-комунальних послуг.

За 5 робочих днів комісія складає висновок про перевірку. Його копія надсилається обом сторонам.

Що загрожує, якщо перевірка виявить недоцільне використання аліментів?

За результатами перевірки, якщо кошти використовувалися не в інтересах дитини, платник має право зменшити розмір аліментів або перераховувати частину грошей на особистий рахунок сина чи доньки.

Останні новини про виплату аліментів