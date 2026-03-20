Коли пенсії перераховуються автоматично: Верховний суд пояснив норми

ПФУ має перераховувати пенсії автоматично при зміні грошового забезпечення. За рішенням суду, якщо пенсіонер недоотримав виплату через помилку органу Пенсійного фонду України, то йому виплачуються гроші за минулий час без строкових обмежень.

У чому проблема перерахунку пенсій?

Верховний суд визначив позиції щодо пенсійних спорів. У більшості випадків йдеться не про призначення пенсії, а про автоматичний перерахунок у зв’язку зі зміною грошового забезпечення. Так позивачці за справою №560/5395/25 Пенсійний фонд відмовив у перерахунку пенсії, тож вона добивалася законних виплат через суд.

Дивіться також Щоб важливі дані не згубилися: чому українцям варто оцифрувати трудові книжки до 10 червня

Верховний суд вирішив справу за допомогою загальних процесуальних норм та спеціального пенсійного законодавства. Раніше пенсіонерка звернулася до органу в Хмельницькій області з вимогою перерахувати виплати з 1 лютого 2023. Підставою для цього була довідка Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань.

Управління Пенсійного фонду зауважило, що наданий нею документ не відповідає вимогам Порядку №45. Мовилося, що жінка пропустила строку звернення до суду, а тому перерахувати пенсію вже не вийде.

Проте пенсіонерка мала право на автоматичний перерахунок без звернення до ПФУ. Про це говорить частина 3 статті 51 Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Встановлено, що в разі зміни грошового забезпечення без будь-яких обмежень відбувається перерахунок пенсії.

Цей же Закон встановлює, що нараховані суми пенсії, які людина не отримала з власної провини, виплачуються за минулий час, але на відповідне звернення є лише три роки. У цьому випадку виплати не нараховувалися з провини Пенсійного фонду України. Отже, пенсія виплачується за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів.

Як перераховуються пенсії після зростання прожиткового мінімуму?

Верховний суд встановив, що перерахунок мав проводитися через зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто з 1 січня 2023 року зріс розмір грошового забезпечення, а отже й пенсії.

Відтак перерахунок не залежить від того, чи звернувся отримувач до ПФУ, а має бути відбутися автоматично за прямої вказівки закону.

Довідка, яку надала позивачка, не є причиною для перерахування пенсії, а лише підтверджує її право на виплати. Водночас суб'єкт владних повноважень порушив закон.

Зазначена норма є спеціальною щодо загальних процесуальних правил, установлених статтями 122 та 123 КАС України, та спрямована на забезпечення ефективного захисту права особи на належне пенсійне забезпечення у випадках, коли держава або її органи не виконали покладений на них обов'язок щодо своєчасного здійснення перерахунку пенсії у зв`язку зі зростанням розміру прожиткового мінімуму,

– встановив Верховний суд.

Велика Палата Верховного Суду, розглядаючи подібні справи, розмежували два види спорів:

ті, що мають строки призначення або обчислення пенсії; ті, що демонструють невиконання державою обов'язку з перерахунку пенсії, коли право особи на виплати не реалізоване з провини ПФУ.

Від чого залежить розмір пенсії?