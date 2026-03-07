Не найкраще рішення проблеми: що станеться, якщо не платити кредит та ігнорувати суд

Людина може отримати кредит в банках чи мікрофінансових організаціях, однак у будь-якому випадку просторочення виплат і невиконання зобов'язань може загрожувати людині судом. Боржник сам може визначити, що йому робити, коли йому надійшла повістка до суду. Бувають випадки, що громадянин вирішує "забути про кредит".

Що буде, якщо ігнорувати виклик банку до суду?

Банківські установи надають постійні послуги з кредитування громадян. Швидкі позики люди також часто беруть у товариств з обмеженою відповідальністю. У всіх випадках, коли сплати за кредитом прострочені, то мікрофінансові організації або банки звертаються до суду з позовними заявами. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокатка, власниця юридичної фірми "CONSEIL" Валерія Скользнєва.

У час пандемії коронавірусу судова система стала більш автоматизована. Провадження можна відстежувати в Електронному суді, а повістки на засідання приходять в додаток Дія. Вже коли банк звертається до суду з позовною заявою, то людина отримує судову повістку.

За словами Валерії Скользнєвої, буває, що людина вирішила нічого не робити з викликом до суду та погашенням боргу, бо буцімто немає на це грошей чи бажання. Однак така позиція одразу програшна, бо коли боржник нічого не робить, то суд самостійно ухвалює рішення.

Валерія Скользнєва Адвокатка, власниця юридичної фірми "CONSEIL" Маючи лише одну позицію сторони, суд буде її враховувати. Немає жодної іншої позиції. Скажу зі свого досвіду, що дуже-дуже рідко суддя, не маючи позиції іншої сторони, сідає та вирішує питання і може навіть відмовити банку. Але це, скоріш за все, фантастика.

Так, якщо людина не захистила свої інтереси на суді, то вона фактично програє. Адвокатка зазначила, що суд виносить заочне рішення, яке через 30 днів уже набирає законної сили. Тоді кредитор отримує виконавчий лист, звертається до виконавчої служби. Справа закінчується арештом рахунків.

Варто зазначити! Закон України "Про виконавче провадження" дозволяє державному або приватному виконавцю накласти арешт на кошти боржника в межах виконавчого провадження. Відтак банк чи МФО зобов’язані виконати постанову й мають право на арешт рахунків.

Що робити у випадку проблем з кредитами?