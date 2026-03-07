Не найкраще рішення проблеми: що станеться, якщо не платити кредит та ігнорувати суд
- Якщо боржник ігнорує виклик до суду, суд може ухвалити заочне рішення.
- У результаті, кредитор може отримати виконавчий лист, що призведе до поганих наслідків.
Людина може отримати кредит в банках чи мікрофінансових організаціях, однак у будь-якому випадку просторочення виплат і невиконання зобов'язань може загрожувати людині судом. Боржник сам може визначити, що йому робити, коли йому надійшла повістка до суду. Бувають випадки, що громадянин вирішує "забути про кредит".
Що буде, якщо ігнорувати виклик банку до суду?
Банківські установи надають постійні послуги з кредитування громадян. Швидкі позики люди також часто беруть у товариств з обмеженою відповідальністю. У всіх випадках, коли сплати за кредитом прострочені, то мікрофінансові організації або банки звертаються до суду з позовними заявами. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокатка, власниця юридичної фірми "CONSEIL" Валерія Скользнєва.
У час пандемії коронавірусу судова система стала більш автоматизована. Провадження можна відстежувати в Електронному суді, а повістки на засідання приходять в додаток Дія. Вже коли банк звертається до суду з позовною заявою, то людина отримує судову повістку.
За словами Валерії Скользнєвої, буває, що людина вирішила нічого не робити з викликом до суду та погашенням боргу, бо буцімто немає на це грошей чи бажання. Однак така позиція одразу програшна, бо коли боржник нічого не робить, то суд самостійно ухвалює рішення.
Маючи лише одну позицію сторони, суд буде її враховувати. Немає жодної іншої позиції. Скажу зі свого досвіду, що дуже-дуже рідко суддя, не маючи позиції іншої сторони, сідає та вирішує питання і може навіть відмовити банку. Але це, скоріш за все, фантастика.
Так, якщо людина не захистила свої інтереси на суді, то вона фактично програє. Адвокатка зазначила, що суд виносить заочне рішення, яке через 30 днів уже набирає законної сили. Тоді кредитор отримує виконавчий лист, звертається до виконавчої служби. Справа закінчується арештом рахунків.
Варто зазначити! Закон України "Про виконавче провадження" дозволяє державному або приватному виконавцю накласти арешт на кошти боржника в межах виконавчого провадження. Відтак банк чи МФО зобов’язані виконати постанову й мають право на арешт рахунків.
Що робити у випадку проблем з кредитами?
Якщо платіж за кредитом не вдалося сплатити в пільговий період, банк може нарахувати відсотки за весь період користування. Щоб повернути пільговий період, іноді достатньо сплатити мінімальну суму заборгованості якнайшвидше і звернутися до банку з проханням реструктуризувати борг.
Щоб покращити кредитну історію, важливо вчасно сплачувати борги, уникати прострочень і не брати зайвих позик. Також можна переглянути помилки у своїй історії та оскаржити їх, якщо знайшли некоректні записи, що псують вашу репутацію як позичальника.