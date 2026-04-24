У центрі зайнятості можуть відмовити: коли потрібен військовий квиток

Під час воєнного стану виконання багатьох процедур для чоловіків призовного віку стає неможливим без військового квитка. Так людина навіть не зможе отримувати допомогу через безробіття.

Чи вимагають військовий квиток у центрах зайнятості?

Деякі категорії громадян повинні подати до центрів зайнятості пакет документів разом із військово-обліковим документом. Їх можуть вимагати під час реєстрації людини як безробітної. Про це пише Донецька обласна військова адміністрація.

Так наявність чи відсутність військово-облікового документа важлива для тих громадян, які звільнилися зі строкової служби, а також всіх військовозобов’язаних під час воєнного стану та резервістів. Якщо такого документа не буде, то в реєстрації центри зайнятості можуть відмовити.

Серед документів, які вимагають у громадян призовного віку є військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов’язаного або посвідчення про приписку до призовної дільниці з відміткою про взяття чи виключення з військового обліку. Один з цих документів варто подати разом з іншими, які вимагаються під час реєстрації людини як безробітної.

Фахівці нагадують, що військово-обліковий документ може бути в електронній формі, але обов'язково з чинним QR-кодом, або в паперовій формі. Юридично вони однакові.

У наданні статусу безробітного можуть відмовити, але лише до того часу, доки людина не надасть документи, яких не вистачає.

Які виплати отримують офіційно безробітні українці?

Державна служба зайнятості зазначала, що з минулого року максимальний розмір допомоги через безробіття зріс на понад 600 гривень і тепер складає 8 647 гривень. Водночас мінімальна виплата встановлена на рівні 3 900 гривень. Розмір допомоги залежить від років роботи та тієї суми, яку людина отримувала на останньому місці роботи.

Водночас інші суми на рівні 1 600 гривень можуть отримувати:

молоді люди, які шукають перше робоче місце;

звільнені з останньої роботи за порушення дисципліни.

