Блокування банківських карток: які підстави має банк
- Блокування карток у зв'язку з переказами є частиною фінансового моніторингу, передбаченого законодавством України.
- Причинами блокування можуть бути нетипова активність, різке збільшення сум переказів, або відсутність підтверджуючих документів законного походження коштів.
Блокування банківських карток у зв’язку з окремими грошовими переказами є складовою системи фінансового моніторингу та не означає автоматичного порушення з боку клієнта. Водночас безпідставне або надмірно тривале обмеження доступу до рахунку може виходити за межі законного контролю.
Чи законно банк блокує карткові перекази?
Блокування банківських карток в Україні дедалі частіше стає наслідком фінансового моніторингу, а не автоматичного порушення з боку клієнта.
Як неодноразово зазначала Судово-юридична газета, банки можуть контролювати фінансові операції фізичних осіб та підприємців відповідно до вимог законодавства, навіть якщо йдеться про звичайні перекази між людьми.
Довідково: Правовою підставою для таких дій є Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Цей закон покладає на банки обов’язок аналізувати операції клієнтів, оцінювати їхню ризиковість та, у разі необхідності, тимчасово обмежувати доступ до рахунку до з’ясування походження коштів.
Які є причини блокування карток банком?
На практиці банк звертає увагу не на окрему транзакцію, а на фінансову поведінку клієнта загалом. Підставами для блокування можуть бути:
- нетипова активність;
- різке збільшення сум або кількості переказів;
- регулярні надходження від багатьох осіб;
- використання особистої чи зарплатної картки для фактично підприємницької діяльності;
- а також відсутність документів, що підтверджують законне походження коштів.
Важливо! Водночас саме по собі блокування не є покаранням. Це превентивний захід, який має тимчасовий характер.
Відповідно до статті 1074 Цивільного кодексу України, обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами на його рахунку не допускається, за винятком випадків, коли це передбачено законом чи судовим рішенням або у разі зупинення операцій, пов’язаних із фінансовим моніторингом (легалізація доходів або фінансування тероризму)
Що робити, якщо заблокували картку?
У разі блокування клієнт має право звернутися до банку з вимогою пояснити причини обмеження та надати перелік документів, необхідних для підтвердження походження коштів.
Зазвичай ідеться про трудові договори, довідки про доходи, цивільно-правові угоди, акти виконаних робіт або податкові декларації. Надання таких документів у більшості випадків дозволяє відновити доступ до рахунку.
Якщо ж банк безпідставно затягує розгляд або відмовляється знімати обмеження, клієнт має право захищати свої інтереси. Зокрема шляхом подання скарги до Національного банку України або звернення до суду.