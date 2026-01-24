Блокування банківських карток: які підстави має банк

Блокування банківських карток у зв’язку з окремими грошовими переказами є складовою системи фінансового моніторингу та не означає автоматичного порушення з боку клієнта. Водночас безпідставне або надмірно тривале обмеження доступу до рахунку може виходити за межі законного контролю.

Чи законно банк блокує карткові перекази?

Блокування банківських карток в Україні дедалі частіше стає наслідком фінансового моніторингу, а не автоматичного порушення з боку клієнта.

Цікаво Конфіскація майна для ЗСУ: у яких випадках це законно

Як неодноразово зазначала Судово-юридична газета, банки можуть контролювати фінансові операції фізичних осіб та підприємців відповідно до вимог законодавства, навіть якщо йдеться про звичайні перекази між людьми.

Довідково: Правовою підставою для таких дій є Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Цей закон покладає на банки обов’язок аналізувати операції клієнтів, оцінювати їхню ризиковість та, у разі необхідності, тимчасово обмежувати доступ до рахунку до з’ясування походження коштів.

Які є причини блокування карток банком?

На практиці банк звертає увагу не на окрему транзакцію, а на фінансову поведінку клієнта загалом. Підставами для блокування можуть бути:

нетипова активність;

різке збільшення сум або кількості переказів;

регулярні надходження від багатьох осіб;

використання особистої чи зарплатної картки для фактично підприємницької діяльності;

а також відсутність документів, що підтверджують законне походження коштів.

Важливо! Водночас саме по собі блокування не є покаранням. Це превентивний захід, який має тимчасовий характер.

Відповідно до статті 1074 Цивільного кодексу України, обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами на його рахунку не допускається, за винятком випадків, коли це передбачено законом чи судовим рішенням або у разі зупинення операцій, пов’язаних із фінансовим моніторингом (легалізація доходів або фінансування тероризму)

Що робити, якщо заблокували картку?