Якщо померла людина мала борги, то через її смерть вони не скасовуються. Виплатити все забороговане повинні спадкоємці. Вони забирають не лише будинки та інше майно родича, але й різні борги.

Чи успадковують родичі борги померлого?

Про те, чи зобов'язані спадкоємці виплатити всі борги померлого родича, пише Міністерство юстиції. Людина не може прийняти одну частину спадщини, а іншу – ні. Тому борги так само входять у список того, що передається у спадок. Йдеться про непогашені кредити чи борги за комунальні платежі.

Кредитор спадкодавця має дізнатися про відкриття спадщини. Якщо родичам відомо про борги спадкодавця чи у випадку, якщо вони спадкують майно, право на яке мають треті особи – вони зобов'язані повідомити кредитора, що тепер вони виплачуватимуть борги.

Надалі кредитор може висунути свої вимоги до людини, яка прийняла борги в спадщину. На це в нього є не більше 6 місяців з дня одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину на все або частину спадкового майна. Якщо кредитор не знав про прийняття спадщини, то вимоги він озвучує протягом 6 місяців з дня, коли він дізнався про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину. Якщо за цей термін вимог немає, то кредитор позбавляється права не позбавляється права вимоги, згідно зі статтею Цивільного кодексу України

Чи зобов’язаний спадкоємець погасити усю суму боргу?

Спадкоємці зобов’язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Сума визначається розміром частки у спадщині. Вимоги кредитора спадкоємці зобов’язані задовольнити шляхом одноразового платежу, якщо між сторонами не було інших домовленостей.

У разі відмови від одноразового платежу суд за позовом кредитора може дозволити забрати або примусово продати майно, отримане у спадок, щоб погасити борг померлого.

Як діяти спадкоємцю, якщо він отримав від померлого родича борги?

Фахівчиня Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Анастасія Семенюк пояснила, що людина може вирішувати, чи приймати спадок з борговими зобов'язаннями. Це право регулює стаття 1268 Цивільного Кодексу.

Якщо людина готова виплатити борги померлого родича, то вона має:

отримати свідоцтво про смерть спадкодавця;

повідомити кредитора про смерть боржника та пред’явити копію свідоцтва про смерть;

написати в нотаріальній конторі заяву про прийняття спадку;

через 6 місяців після смерті позичальника вступити в права спадку;

регулювати відносини з кредитором. Можливо виплатити борг єдиним платежем чи спробувати оформити графік виплат.

За підсумками року, в якому прийнятий спадок, варто оформити податкову декларацію і заплатити податок зі спадку.

Відмовитися від виплати боргу померлого спадкоємець може, зокрема якщо боргові зобов’язання перевищують вартість спадщини. Для офіційної відмови потрібно:

написати в нотаріальній конторі за місцем відкриття спадку заяву про відмову;

у разі претензій кредитора, повідомити про свою відмову і порадити звернутися за підтвердженням цього факту в нотаріальну контору.

Що ще варто знати про борги у спадок?

Згідно з законом, не всі борги та права можуть перейти у спадок. Ті невиплачені зобов'язання, які тісно пов’язані з особою померлого не підлягають успадкуванню.

Йдеться про особисті немайнові права; аліменти, пенсійні й соціальні виплати; право на відшкодування шкоди здоров’ю. А також не успадковуються ті обов’язки, які за своєю природою не можуть бути виконані іншими особами.