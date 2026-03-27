Чоловіків, яких депортували зі США в Україну, мобілізували просто на кордоні, – CNN
27 березня, 15:00
Дар'я Смородська
Основні тези
  • У листопаді 2023 року США депортували 50 українців, більшість з яких відразу після повернення в Україну направили до ТЦК.
  • Депортованих українців часто затримують поліцією, якщо вони були в розшуку.

Українці, які повертаються після депортації зі США, нерідко потрапляють одразу в ТЦК. Були випадки, коли одразу після перетину державного кордону вони потрапляли під нагляд спецслужб.

Що відбувається з українцями після депортації ICE?

Масова депортація українців представниками Імміграційно-митної служби США (ICE) відбулася в листопаді. Тоді з країни вивезли 45 чоловіків і п'ять жінок. Зі США вони потрапили до Польщі, звідки їх автобусами повезли в Україну. Більшість чоловіків просто з пункту пропуску відправили до ТЦК. Про це розповідають журналісти CNN.

Своєю історією поділився Володимир Дудник. Він був одним з тих, кого примусово депортували зі Сполучених Штатів й після перетину кордону направили до війська.

Чоловік зазначив, що розумів, що його в Україні можуть мобілізувати, але мав надію, що хоча б дозволять доїхати додому. Проте все сталося швидко – після повернення до України 51 день Володимир провів у навчальному таборі, а потім кілька тижнів навчався бути оператором БпЛА.

Тепер Володимир Дудник перебуває на фронті та воює під позивним "Америка".

І випадок пана Володимира не єдиний. Журналісти дізналися від Державної прикордонної служби України, що 24 із 45 депортованих громадян були оголошені в розшук. Після перетину кордону їх затримали працівники поліції, які передали їх потім до ТЦК.

Видання пише, що в умовах недостатнього комплектування української армії чоловіки призовного віку, яких депортували зі США "стали дуже корисними".

Офіційно програму підтримки українців U4U не скасували, однак нові заяви не приймаються – її призупинили, пишуть фахівці VisaProfi. А багато з тих, хто перебував у США саме за цією програмою, потрапили в депортаційні списки.

Цікаво, що речник Міністерства внутрішньої безпеки США назвав Дудника "злочинцем-нелегалом з України". Він нібито перебував у Штатах після того, як його візу скасували. Депортували його згідно з законом.

Що відомо про посилення політики щодо нелегальної міграції?

  • Імміграційна політика США особливо посилилася, коли Дональд Трамп став президентом. Операція представників ICE була націлена на порушників закону, однак депортувати іноземців почали майже без причин. Багато хто з іммігрантів мали мінімальні порушення або взагалі не були пов'язані з криміналом

  • Українцям у США радять завжди мати при собі документи та не відкривати двері без рішення суду. В разі контакту з ICE потрібно не панікувати, не давати зайвої інформації, користуватися правом мовчання й одразу звертатися до адвоката.

  • Політика жорстких дій ICE щодо мігрантів викликає критику навіть у США. Частина американців не підтримує затримання та депортації, особливо щодо українців, які втекли від війни.