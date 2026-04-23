Військовий не отримав 30 000 гривень: чому за відрядження не дали додаткову виплату

23 квітня, 12:06
Оновлено - 12:34, 23 квітня

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Військові у відрядженні на державній службі не можуть отримувати додаткове грошове забезпечення.
  • Верховний Суд підтвердив, що виплата за відрядження до держорганів та грошове забезпечення на службі здійснюються різними нормативно-правовими актами.
Військові, які були відряджені на державну службу, не можуть отримувати додаткове грошове забезпечення. Адже служба в армії та оплата за відрядження регулюються різними правовими документами.

Чому військовий у відрядженні не мав права на додаткові 30 000 гривень?

Якщо військовий тимчасово працює в державних органах, установах чи організаціях, то оплата відбувається за нормами постанови Кабінету Міністрів України №104. У ній не зазначено, що військовий має право на додаткову виплату. Тому суд був одностайним у справі військовослужбовця, якого відправили до регіонального структурного підрозділу Украероруху, який виконував там роботу в інтересах оборони держави.

Дивіться також Про нові контракти для військових скоро розкажуть: чи планується підвищення зарплат 

У справі №160/13876/22 йдеться про те, що військовий подав позов проти Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. Під час роботи там йому не нарахували додаткову винагороду, яка передбачена законом за службу.

У Верховному Суді затвердили рішення судів першої інстанції та апеляції й зазначили, що виплата за відрядження до держорганів та грошове забезпечення на службі дійсно здійснюється різними нормативно-правовими актами. 

Суд під час розгляду посилався на практику, яка визначила, що виплата додаткових 30 000 гривень надається військовому Сил оборони як стимул для захист суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України.

Водночас виплати за відрядження до державних органів, установ та організацій регулюється іншим документом. Ототожнювати умови однієї та іншої постанов щодо оплати праці не можна.

А тому за відрядження службовець мав отримати його постійну суму окладу та надбавку за вислугу років. Інші ж виплати (наприклад премії) мали бути такого розміру, як відповідних працівників структурного підрозділу Украероруху. На підприємстві додаткові 30 000 гривень не платять, а тому й військовий не мав права їх отримувати.

Що варто знати про виплати військовим?

  • З квітня для військових запровадили нову цільову виплату – додаткові кошти на підтримку фізичної витривалості та відновлення. Гроші для цього отримають військові, які працюють із підвищеним рівнем фізичних навантажень.

  • Після звільнення зі служби людина має право на виплати. Ззазвичай гроші надходять не пізніше, ніж через однин місяць після звільнення, але може змінюватися залежно від процедур військової частини.

  • Військові віком до 25 років, які проходили службу, але звільнилися за станом здоров'я до 13 лютого 2025 року, можуть отримати мільйон гривень через суд. Адже визнається, що стан здоров'я – це обставина, яка від людини не залежить, але може унеможливлювати подальшу службу.

