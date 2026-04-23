Військовий не отримав 30 000 гривень: чому за відрядження не дали додаткову виплату
- Військові у відрядженні на державній службі не можуть отримувати додаткове грошове забезпечення.
- Верховний Суд підтвердив, що виплата за відрядження до держорганів та грошове забезпечення на службі здійснюються різними нормативно-правовими актами.
Військові, які були відряджені на державну службу, не можуть отримувати додаткове грошове забезпечення. Адже служба в армії та оплата за відрядження регулюються різними правовими документами.
Чому військовий у відрядженні не мав права на додаткові 30 000 гривень?
Якщо військовий тимчасово працює в державних органах, установах чи організаціях, то оплата відбувається за нормами постанови Кабінету Міністрів України №104. У ній не зазначено, що військовий має право на додаткову виплату. Тому суд був одностайним у справі військовослужбовця, якого відправили до регіонального структурного підрозділу Украероруху, який виконував там роботу в інтересах оборони держави.
Дивіться також Про нові контракти для військових скоро розкажуть: чи планується підвищення зарплат
У справі №160/13876/22 йдеться про те, що військовий подав позов проти Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. Під час роботи там йому не нарахували додаткову винагороду, яка передбачена законом за службу.
У Верховному Суді затвердили рішення судів першої інстанції та апеляції й зазначили, що виплата за відрядження до держорганів та грошове забезпечення на службі дійсно здійснюється різними нормативно-правовими актами.
Суд під час розгляду посилався на практику, яка визначила, що виплата додаткових 30 000 гривень надається військовому Сил оборони як стимул для захист суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України.
Водночас виплати за відрядження до державних органів, установ та організацій регулюється іншим документом. Ототожнювати умови однієї та іншої постанов щодо оплати праці не можна.
А тому за відрядження службовець мав отримати його постійну суму окладу та надбавку за вислугу років. Інші ж виплати (наприклад премії) мали бути такого розміру, як відповідних працівників структурного підрозділу Украероруху. На підприємстві додаткові 30 000 гривень не платять, а тому й військовий не мав права їх отримувати.
Що варто знати про виплати військовим?
З квітня для військових запровадили нову цільову виплату – додаткові кошти на підтримку фізичної витривалості та відновлення. Гроші для цього отримають військові, які працюють із підвищеним рівнем фізичних навантажень.
Після звільнення зі служби людина має право на виплати. Ззазвичай гроші надходять не пізніше, ніж через однин місяць після звільнення, але може змінюватися залежно від процедур військової частини.
Військові віком до 25 років, які проходили службу, але звільнилися за станом здоров'я до 13 лютого 2025 року, можуть отримати мільйон гривень через суд. Адже визнається, що стан здоров'я – це обставина, яка від людини не залежить, але може унеможливлювати подальшу службу.