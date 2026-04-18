Житло в обмін на догляд – що пенсіонерам треба знати про договір довічного утримання
- Договір довічного утримання – це передача нерухомості або цінного майна в обмін на підтримку й догляд до кінця життя.
- Зобов'язання утримувати людину не зникає, навіть якщо житло буде знищене; однак ризики для людей похилого віку існують через можливу недобросовісність іншої сторони.
На тлі війни та складної соціально-економічної ситуації дедалі більше людей звертають увагу на договір довічного утримання – як спосіб забезпечити собі підтримку в старості. Водночас існує чимало пересторог, зокрема щодо ризику втратити житло, і такі побоювання не завжди безпідставні.
Що варто знати про довічне утримання?
Однак правильно оформлений договір може стати гарним варіантом для самотніх людей, які потребують догляду та фінансової допомоги. Головне – розуміти, як він працює і на що варто звернути увагу, передає 24 Канал.
Детальніше йдеться в Цивільному кодексі України. Зокрема, стаття 744 визначає, що за договором довічного утримання одна людина передає іншій у власність нерухомість або цінне майно, а натомість отримує утримання й догляд до кінця життя.
Конкретні умови – що саме входить у допомогу пенсіонеру, як часто, у якому обсязі – сторони визначають самостійно в документі:
- щомісячна грошова виплата;
- купівля продуктів і ліків;
- допомога по господарству;
- оплата комунальних послуг тощо.
Щоправда, набувачем майна на таких умовах може стати лише повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа.
Однак у центрі безоплатної правничої допомоги застерігають, що пенсіонер може постраждати від недобросовісності іншої сторони, адже майно одразу переходить у її власність.
Для відчужувача (особливо людей похилого віку) краще укладати спадковий договір, адже тоді власність залишається за ним до кінця життя, а також можна контролювати виконання умов,
– зазначають експерти.
Важливо! Навіть якщо майно знищено, наприклад через бойові дії, обов'язок утримувати людину не зникає, і набувач все одно має виконувати умови договору про довічне утримання.
Що ще варто знати пенсіонерам?
До слова, станом на квітень 2026 року майже кожен четвертий пенсіонер в Україні отримує лише близько 3 500 гривень, хоча розмір середньої пенсії становить 7 236 гривень.
Окрім того, майже 25% українських пенсіонерів продовжують працювати – це близько 2,8 мільйона людей.