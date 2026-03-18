Не варто відкладати на "потім": як отримати договір купівлі-продажу авто через Дію
- Українці можуть оформити договори купівлі-продажу транспортних засобів через портал Дія, але документ зберігається там недовго.
- Для зберігання договору рекомендується завантажити його у форматі PDF.
В Україні перереєструвати авто можна через портал Дія. В онлайні вже оформлюються договори купівлі-продажу транспортних засобів, однак варто пам'ятати деякі нюанси.
Як отримати договір купівлі-продажу авто при оформленні авто через Дію?
Онлайн-послуги стають популярними й серед власників авто. В застосунку Дія з'явилося багато сервісів для водіїв, зокрема й можливість оформлення договорів купівлі-продажу транспортних засобів. Однак не всі знають, як отримати документ, який створювався онлайн. Про це розповіли в Головному сервісному центрі МВС.
Нині в Україні триває кампанія з декларування, що охоплює період від 1 січня до 31 грудня 2025 року. Задекларувати потрібно й транспортні засоби, які були придбані за минулий рік. На тлі цього до Сервісних центрів та поліції громадяни почали звертатися з питаннями, де можна отримати копію договору купівлі-продажу, укладеного через Дію.
Фахівці пояснюють, що під час оформлення авто в застосунку, документ про купівлю-продаж генерується автоматично. Побачити його можна в додатку, де розташована послуга з перереєстрації авто.
Проте дуже важливо, що документ має термін придатності. Договір купівлі-продажу зберігається в Дії лише місяць із дня укладання.
Відтак громадянам, які переоформлюють авто через Дію, радять одразу вивантажувати договір з порталу у форматі PDF. Зберігати його можна на комп'ютері, хмарному сховищі, або ж за потреби видрукувати. Таким чином важливий документ завжди буде "під рукою".
Договір купівлі-продажу зберігається в сервісі для водіїв у Дії / Скриншот
Зауважимо! Договір купівлі-продажу може знадобитися під час заповнення декларації чи для інших юридичних потреб.
Крім того, люди можуть звернутися офлайн до територіального сервісного центру МВС, в якому реєструвалося авто після купівлі. З собою обов’язково необхідно взяти паспорт. Проте і тут є термін - отримання копії договору можливо лише впродовж трьох років із дня його подачі.
До слова, як повідомили в Дії, процес переоформлення транспортного засобу онлайн для багатьох користувачів є зручнішим. Таким чином на нового власника оформлюються легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди. Система перевіряє транспортний засіб та документи учасників угоди. Надалі документи та номерні знаки відправляються Укрпоштою.
Які ще послуги в Дії доступні для водіїв?
Продати або переоформити авто можна через застосунок Дія без відвідування сервісного центру МВС чи ЦНАПу. Для цього продавець створює проєкт договору в застосунку, ділиться ним із покупцем через QR-код або посилання, після чого сторони погоджують умови, підписують документи Дія.Підписом. Сама послуга платна, а додатково можна оплатити пластиковий техпаспорт і вибір номерного знака.
Замовити нове або обміняти водійське посвідчення можна онлайн через Дію або Електронний кабінет водія. Для цього потрібно обрати причину звернення (наприклад, закінчення строку дії, втрата чи пошкодження документа), вибрати тип посвідчення, підписати заяву та оплатити послугу. Готовий документ можна отримати в сервісному центрі або замовити доставку поштою.