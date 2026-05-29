Серйозні штрафи за порушення правил донорства крові: за що можуть карати посадовців

Кабінет Міністрів України намагається наблизити українське законодавство до принципів права ЄС щодо роботи служб крові. Для цього посадовці розробили законопроєкт, що передбачає штрафи за порушення правил зберігання й передачі донорської крові.

Які штрафи за порушення у сфері донорства крові пропонує законопроєкт №13630?

На законодавчому рівні автори проєкту пропонують посилити відповідальність за порушення правил у сфері донорства крові. Посадовців можуть карати за недотримання технологій зберігання та тестування крові, а також за випадки передачі матеріалу неуповноваженим медзакладам. Про це повідомляється в картці законопроєкту.

Дивіться також Пальне поза касою й алкоголь без акцизів: податкова почала масово штрафувати бізнес

Перший штраф у сфері донорства крові та її компонентів коштуватиме порушнику від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, а повторні випадки – навіть заборону на роботу на певних посадах.

Законопроєкт зі штрафами затвердив Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Автори уточнюють, що адміністративна відповідальність вводиться, аби зменшити помилки посадовців під час заготівлі, тестування, переробки, зберігання, розподілу та реалізації донорської крові й компонентів.

Визначається, що штрафувати можуть за порушення технологічного процесу заготівлі, тестування, переробки та зберігання донорської крові. Також фіксуватимуться порушення в розподілі та реалізації донорської крові, які можуть використовувати неуповноважені на таку роботу заклади охорони здоров’я. Для посадових осіб, які вчинили таке порушення, штраф може сягати 1 700 – 5 100 гривень. Але в разі повторних протиправних дій розмір штрафу зростатиме до 300 – 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом року.

У законопроєкті також пропонують уточнити положення статті 144 Кримінального кодексу, який регулює покарання за насильницьке донорство. Зараз за примусову здачу крові чи її компонентів або за обман людини для таких дій штраф сягає 50 неоподатковуваних мінімумів. А законодавці пропонують збільшити відповідальність до 1 – 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Народні депутати закликають якнайшвидше подати законопроєкт до сесійної зали на розгляд. Якщо його затвердять голосами "за", то закон про штрафи набере чинності з дня опублікування. Але покарання будуть застосовувати лише через рік після припинення чи скасування воєнного стану.

Як держава допомагає донорам крові?

Донори крові в Україні отримують фінансову допомогу та трудові пільги. Так у день здачі крові на підприємствах та в установах донорам дають відгул, а також їм пропонують збільшити щорічну відпустку.

Людям, які здають кров, виплачують грошову допомогу з непрацездатності. Для робітників це 100% середнього заробітку, а для студентів університетів і курсантів військових закладів освіти – 25% від стипендії та чи грошового забезпечення.

Почесні донори, які здали певну кількість крові або плазми, отримують надбавку до пенсії. Її можна оформити в органах Пенсійного фонду України.