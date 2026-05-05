Неважливо, "куплені" чи ні: адвокат пояснив, чи можливо скасувати всі довідки про інвалідність

Відсоток інвалідностей і відстрочок, які були оформлені незаконно дійсно вражає. Проте чимало людей мають звільнення мобілізації через різні причини, а тому адвокат вважає, що скасувати через підробки всі рішення про інвалідність буде проблематично.

Чи можливо "обнулити" всі довідки про інвалідність?

Народний депутат Сергій Нагорняк розповів, що для тих, хто хоче уникнути мобілізації є просте рішення: купувати відстрочки, щоб була можливість спокійно пересуватися та їхати за кордон.

За словами Нагорняка, 98% цих довідок про інвалідність видані безпідставно. Чоловіки їх нібито купили, щоб уникнути мобілізації. Тому нардеп пропонує платити за відстрочки "в білу", а хто не має такої можливості, але хоче захищати країну, повинен мати хорошу мотивацію від держави.

Про те, чи була це чергова популістична заява, чи все ж законодавчо можна врегулювати питання "купівлі відстрочки" й "обнулити" всі довідки, в коментарі 24 Каналу розповів адвокат Руслан Ружицький.

За словами експерта, можна припустити, що медики видавали громадянам неправдиві довідки про інвалідність. Але важко сказати, яку саме кількість отримали незаконно й про це ніхто це не скаже. І, власне, ідея скасування таких довідок, з погляду на закон – проблемна й утілити її в життя важко.

Руслан Ружицький Адвокат Але якщо б у держави було бажання з цим розібратися, то можна було б законом скасувати відстрочку особам з інвалідністю. І передбачити, що рішення про стан здоровʼя й придатність ухвалює ВЛК. Тоді питання правдиві чи не правдиві довідки відпало б.

Але ще важливо пам'ятати, що відстрочка надається громадянам, які мають третю групу інвалідності. А правила військово-лікарської комісії кажуть, що людина, яка має хворобу для призначення третьої групи інвалідності вважається придатною до служби. Тому, як говорить Руслан Ружицький, державі треба буде вирішувати що з цим робити.

Яке звільнення від мобілізації можуть скасувати?

Якщо відстрочка від мобілізації була оформлена через роботу на критично важливому підприємстві, то вона не постійна й може бути скасована після закінчення строку дії. Також її анулюють, якщо підприємство перестає працювати на потреби ЗСУ або втрачає статус критично важливого.

Крім того, бронювання скасовують у разі звільнення працівника, ліквідації підприємства або зміни умов, які були підставою для відстрочки. Після цього людина автоматично повертається до загального військового обліку і може підлягати мобілізації.