Від штрафу до довічного: як карають колаборантів ворога в Україні
- В Україні передбачено покарання за колабораційну діяльність на тимчасово окупованих територіях, включаючи публічні заклики до підтримки агресора та участь у незаконних органах влади.
- Кримінальний кодекс передбачає штрафи, позбавлення прав, виправні роботи, арешт чи ув'язнення для колаборантів.
В Україні передбачена відповідальність за колабораційну діяльність на тимчасово окупованих територіях. Карають громадян за публічні заклики або заперечення агресії, співпрацю з окупантами проти України та роботу в ворожих органах влади.
Що таке колабораційна діяльність?
Колаборанти вважаються в Україні порушниками закону, адже ті, хто співпрацює з державою-агресором, окупантами чи незаконними органами влади на тимчасово окупованих територіях діють проти інтересів України. Про це розповідають юристи Безоплатної правничої допомоги.
Так покарання може бути для людей, котрі публічно заперечують збройну агресію проти України та закликають підтримувати державу-агресора, її армію чи посадовців. Йдеться про такі повідомлення, що поширюються серед невизначеного кола осіб в соціальних мережах чи через ЗМІ.
Стаття 111-1 Кримінального кодексу України визначає, що за публічні заклики або заперечення агресії покаранням для таких громадян може бути:
- штраф;
- позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 10 – 15 років;
- виправні роботи до двох років;
- арешт до 6 місяців чи позбавлення волі до 15 років;
- довічне позбавлення волі.
Додатково суд може конфіскувати майно колаборанта.
Які саме порушення вважаються колабораційною діяльністю?
Порушенням є добровільне зайняття посад в незаконних органах влади на ТОТ. Крім того, закон забороняє пропаганду в закладах освіти щодо визнання дій держави-агресора, а також впровадження стандартів освіти держави-агресора.
Також до колабораційної діяльності відносять передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням та ведення в інтересах окупантів господарської діяльності.
Якщо людина брала участь у незаконних окупаційних виборах та політичних заходах чи організовувала їх на окупованих територіях, то за такі дії теж передбачена кримінальна відповідальність в Україні.
Карається також добровільна участь у незаконних збройних формуваннях, судах чи правоохоронних органах.
В Україні каратимуть колаборантів
Якщо людина свідомо допомагала окупантам, зокрема брала участь у пропаганді, працювала в окупаційній владі чи передавала інформацію, то вона може вважатися колаборантом. Водночас лікарі, вчителі та комунальники на окупованих територіях ними не є, якщо діють для виживання населення і без наміру шкодити.
Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко розповів в ефірі 24 Каналу, що колаборанти на окупованих територіях часто вважають, що їм нічого не загрожує, але це хибне відчуття безпеки. Український спротив і спецслужби мають значні обсяги інформації про них, а контроль за такими особами є постійним.
Крім того, українська розвідка фіксує всіх осіб, які допомагали проводити незаконні "вибори" на окупованих територіях. У ГУР підтвердили, що існують списки колаборантів і зрадників, яких притягнуть до відповідальності законним шляхом. Йдеться про тих, хто сприяв організації голосування та співпрацював з окупаційною владою.