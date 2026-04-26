Что такое коллаборационная деятельность?
Коллаборационисты считаются в Украине нарушителями закона, ведь те, кто сотрудничает с государством-агрессором, оккупантами или незаконными органами власти на временно оккупированных территориях действуют против интересов Украины. Об этом рассказывают юристы Бесплатной юридической помощи.
Так наказание может быть для людей, которые публично отрицают вооруженную агрессию против Украины и призывают поддерживать государство-агрессора, его армию или должностных лиц. Речь идет о таких сообщениях, распространяемых среди неопределенного круга лиц в социальных сетях или через СМИ.
Статья 111-1 Уголовного кодекса Украины определяет, что за публичные призывы или отрицание агрессии наказанием для таких граждан может быть:
- штраф;
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 – 15 лет;
- исправительные работы до двух лет;
- арест до 6 месяцев или лишение свободы до 15 лет;
- пожизненное лишение свободы.
Дополнительно суд может конфисковать имущество коллаборациониста.
Какие именно нарушения считаются коллаборационистской деятельностью?
Нарушением является добровольное занятие должностей в незаконных органах власти на ВОТ. Кроме того, закон запрещает пропаганду в учебных заведениях о признании действий государства-агрессора, а также внедрение стандартов образования государства-агрессора.
Также к коллаборационистской деятельности относят передачу материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированиям и ведение в интересах оккупантов хозяйственной деятельности.
Если человек участвовал в незаконных оккупационных выборах и политических мероприятиях или организовывал их на оккупированных территориях, то за такие действия тоже предусмотрена уголовная ответственность в Украине.
Наказывается также добровольное участие в незаконных вооруженных формированиях, судах или правоохранительных органах.
В Украине будут наказывать коллаборационистов
Если человек сознательно помогал оккупантам, в частности участвовал в пропаганде, работал в оккупационной власти или передавал информацию, то он может считаться коллаборационистом. В то же время врачи, учителя и коммунальщики на оккупированных территориях ими не являются, если действуют для выживания населения и без намерения вредить.
Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал в эфире 24 Канала, что коллаборационисты на оккупированных территориях часто считают, что им ничего не угрожает, но это ложное ощущение безопасности. Украинское сопротивление и спецслужбы имеют значительные объемы информации о них, а контроль за такими лицами является постоянным.
Кроме того, украинская разведка фиксирует всех лиц, которые помогали проводить незаконные "выборы" на оккупированных территориях. В ГУР подтвердили, что существуют списки коллаборационистов и предателей, которых привлекут к ответственности законным путем. Речь идет о тех, кто способствовал организации голосования и сотрудничал с оккупационными властями.