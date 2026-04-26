Что такое коллаборационная деятельность?

Коллаборационисты считаются в Украине нарушителями закона, ведь те, кто сотрудничает с государством-агрессором, оккупантами или незаконными органами власти на временно оккупированных территориях действуют против интересов Украины. Об этом рассказывают юристы Бесплатной юридической помощи.

Смотрите также Приговоры вместо легких денег: что ждет украинских подростков, которых вербует ФСБ

Так наказание может быть для людей, которые публично отрицают вооруженную агрессию против Украины и призывают поддерживать государство-агрессора, его армию или должностных лиц. Речь идет о таких сообщениях, распространяемых среди неопределенного круга лиц в социальных сетях или через СМИ.

Статья 111-1 Уголовного кодекса Украины определяет, что за публичные призывы или отрицание агрессии наказанием для таких граждан может быть:

штраф;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 – 15 лет;

исправительные работы до двух лет;

арест до 6 месяцев или лишение свободы до 15 лет;

пожизненное лишение свободы.

Дополнительно суд может конфисковать имущество коллаборациониста.

Какие именно нарушения считаются коллаборационистской деятельностью?

Нарушением является добровольное занятие должностей в незаконных органах власти на ВОТ. Кроме того, закон запрещает пропаганду в учебных заведениях о признании действий государства-агрессора, а также внедрение стандартов образования государства-агрессора.

Также к коллаборационистской деятельности относят передачу материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированиям и ведение в интересах оккупантов хозяйственной деятельности.

Если человек участвовал в незаконных оккупационных выборах и политических мероприятиях или организовывал их на оккупированных территориях, то за такие действия тоже предусмотрена уголовная ответственность в Украине.

Наказывается также добровольное участие в незаконных вооруженных формированиях, судах или правоохранительных органах.

