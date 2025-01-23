Об этом 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, отметив, что сейчас оккупанты демонстрируют отсутствие паники и делают вид, что находятся в определенной зоне безопасности. Также россияне активизировали перевозки на оккупированную Херсонщину семей военных, которые воюют на Южном направлении.

К теме "Мы будем бороться за каждого из вас": Зеленский обратился к украинцам на ВОТ

Россияне наверстывают упущенное

"Оккупанты не демонстрируют переживания (относительно угроз со стороны сил сопротивления – 24 Канал), потому что не так много акций в последнее время мы видим по ликвидации коллаборантов", – сказал Андрющенко.

На то, что такие акции проводятся меньше, по его словам, есть причины. Более того, возможно не надо, чтобы их было много, потому что это дает оккупантам ощущение безопасности, там где они находятся.

Это совершенно зря. В связи с этим понятно, почему, в частности Скадовск и вообще оккупированные части Херсонской и Запорожской областей, являются основной зоной давления на сегодня с точки зрения репрессий,

– отметил руководитель "Центра изучения оккупации".

Андрущенко объяснил, что когда был оккупирован Мариуполь, там, а также в приазовской части Донецкой области, сразу проводилась фильтрация. Однако эти меры не были применены на всех других оккупированных с 2022 года территориях.

Поэтому россияне вынуждены сейчас наверстывать, ведь они видят, что вокруг процветает партизанское движение. Также степень информативности Вооруженных Сил Украины перед тем, как они наносят удары, очень велика,

– подчеркнул он.

Кроме того, люди в Херсонской и Запорожской областях местные жители не настолько запуганы, как на других оккупированных территориях. Понятно, что это будет иметь обратные последствия в виде усиления репрессивного давления на украинцев.

В то же время степень контроля на оккупированных территориях за коллаборантами – безумна. Количество информации, которую получают сегодня украинские спецслужбы, ВСУ от наших партизан, что дает возможность ликвидировать большое количество оккупантов и лишает их возможности вести наступательные действия, перевешивает желание сократить жизнь отдельному коллаборационисту. Тем более, что на его место поставят другого,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Коллаборационисты, по его словам, пытаются себя убедить, что им ничего не угрожает. Причем объясняют это прежде всего тем, что они фактически не принимают никакого участия в процессах на оккупированных территориях, поэтому, мол, зачем нужно партизанам или украинским спецслужбам заниматься ими, если есть более важные цели.

Напомним, что на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей россияне усилили мобилизацию. Всех мужчин в возрасте до 60 лет заставляют становиться на "воинский учет", а тех, кто пытается избежать этого, угрожают увольнением с работы и лишением средств к существованию. Всего с 1 октября по 31 декабря 2024 года через принудительный призыв мобилизовали примерно 300 мужчин.