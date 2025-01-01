Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на новогоднее обращение президента Украины. Зеленский пообещал борьбу за украинцев на оккупированных территориях.

Читайте также Новогоднее поздравление Владимира Зеленского с 2025 годом: смотрите видео

"Время свалить с нашей земли"

В своем новогоднем обращении Владимир Зеленский обратился к украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях, акцентируя, что Украина не забудет о них и продолжит борьбу за каждого гражданина.

Президент подчеркнул, что независимость Украины не ограничивается территориями, ведь настоящая воля народа живет в сердце каждого, даже под оккупацией.

Независимость – это когда мы не отдаем свое. И когда не забываем своих, тех, кто в плену. И мы будем бороться за каждого человека, который, к сожалению, до сих пор там,

– сказал Зеленский.

Он также обратился к украинцам, которые сегодня живут в Крыму, на Донбассе, в Мелитополе и Мариуполе, подчеркивая, что они не останутся без поддержки и однажды Украина вернется к этим территориям.

Мы будем бороться за всех, за тех, кого Россия загнала в оккупацию, и не смогла оккупировать их украинские сердца. И я знаю, что вы встречаете Новый год по нашему времени, и слышите эти слова в нашем Крыму, на Донбассе, в Мелитополе, в Мариуполе,

– добавил Зеленский.

Он заверил, что как только Украина вернется, ее главной целью будет единство всех украинцев, где бы они не находились, и восстановление территориальной целостности государства.