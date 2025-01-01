Про це розповідає 24 Канал з посиланням на новорічне звернення президента України. Зеленський пообіцяв боротьбу за українців на окупованих територіях.

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"Час звалити з нашої землі"

У своєму новорічному зверненні Володимир Зеленський звернувся до українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, акцентуючи, що Україна не забуде про них і продовжить боротьбу за кожного громадянина.

Президент наголосив, що незалежність України не обмежується територіями, адже справжня воля народу живе в серці кожного, навіть під окупацією.

Незалежність – це коли ми не віддаємо своє. І коли не забуваємо своїх, тих, хто в полоні. І ми будемо боротися за кожну людину, яка, на жаль, досі там,

– сказав Зеленський.

Він також звернувся до українців, які сьогодні живуть у Криму, на Донбасі, в Мелітополі та Маріуполі, підкреслюючи, що вони не залишаться без підтримки і одного дня Україна повернеться до цих територій.

Ми будемо боротися за всіх, за тих, кого Росія загнала в окупацію, та не змогла окупувати їхні українські серця. І я знаю, що ви зустрічаєте Новий рік за нашим часом, і чуєте ці слова в нашому Криму, на Донбасі, в Мелітополі, в Маріуполі,

– додав Зеленський.

Він запевнив, що як тільки Україна повернеться, її головною метою буде єдність всіх українців, де б вони не перебували, і відновлення територіальної цілісності держави.