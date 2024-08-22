Благодаря активистам движения "Желтая Лента", жители массово жгут российские флаги. Местные публикуют фото и видео на которых демонстрируют горящие триколоры.
Смотрите также В Мариуполе оккупантов отравили арбузами: по меньшей мере 12 погибло, а еще десятки – на лечении
Местные жгут российский триколор на Херсонщине
Пока украинские защитники вытирают берцы о российский флаг на Курщине, на оккупированном левом берегу Херсонской области местное население взялось жечь триколоры.
Благодаря активистам движения "Желтая Лента", день который должен был бы стать праздником оккупационной власти, превратился в символ сопротивления,
– отметили в сообщении.
Там добавили, что жители Херсонщины взялись массово жечь российские флаги и фиксировать это на фото и видео. Таким образом они хотят продемонстрировать, что сопротивление будет продолжаться до тех пор, пока в пепел не превратится последний российский триколор.
На Левобережье Херсонщины сжигают российские флаги: смотрите видео
К слову, в Каховке на билбордах российские флаги выгорели и стали украинскими. Интересно то, что это произошло с баннером, на котором оккупанты "поздравляют" жителей Каховки с днем государственного флага России.