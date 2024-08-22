Благодаря активистам движения "Желтая Лента", жители массово жгут российские флаги. Местные публикуют фото и видео на которых демонстрируют горящие триколоры.

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Местные жгут российский триколор на Херсонщине

Пока украинские защитники вытирают берцы о российский флаг на Курщине, на оккупированном левом берегу Херсонской области местное население взялось жечь триколоры.

Благодаря активистам движения "Желтая Лента", день который должен был бы стать праздником оккупационной власти, превратился в символ сопротивления,

– отметили в сообщении.

Там добавили, что жители Херсонщины взялись массово жечь российские флаги и фиксировать это на фото и видео. Таким образом они хотят продемонстрировать, что сопротивление будет продолжаться до тех пор, пока в пепел не превратится последний российский триколор.

На Левобережье Херсонщины сжигают российские флаги: смотрите видео

К слову, в Каховке на билбордах российские флаги выгорели и стали украинскими. Интересно то, что это произошло с баннером, на котором оккупанты "поздравляют" жителей Каховки с днем государственного флага России.