Завдяки активістам руху "Жовта Стрічка", жителі масово палять російські прапори. Місцеві публікують фото та відео на яких демонструють палаючі триколори.

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Місцеві палять російський триколор на Херсонщині

Поки українські захисники витирають берці об російський прапор на Курщині, на окупованому лівому березі Херсонської області місцеве населення взялося палити триколори.

Завдяки активістам руху "Жовта Стрічка", день який мав би стати святом окупаційної влади, перетворився на символ спротиву,

– наголосили у повідомлені.

Там додали, що жителі Херсонщини взялися масово палити російські прапори та фіксувати це на фото і відео. Таким чином вони хочуть продемонструвати, що спротив буде тривати до тих пір, поки на попіл не перетвориться останній російський триколор.

На Лівобережжі Херсонщини спалюють російські прапори: дивіться відео

До слова, у Каховці на білбордах російські прапори вигоріли й стали українськими. Цікавим є те, що це сталося із банером, на якому окупанти "вітають" жителів Каховки з днем державного прапора Росії.