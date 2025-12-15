Часто ворог примушує населення на окупованих територіях допомагати йому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр національного спротиву.
Які дії є колаборацією, а які – ні?
Під колабораціонізмом розуміють свідому допомогу окупанту. Колаборанти цілком свідомо і навмисно допомагають зміцнювати окупаційний режим.
Серед найочевидніших проявів колабораціонізму: участь у ворожій пропаганді, заклики підтримувати агресора, засідання у владних структурах ворога, передача окупантам важливих даних.
Водночас колаборантами не вважаються лікарі, вчителі, комунальники, особливо, якщо їх праця потрібна для виживання населення. Також під це визначення не підпадають ті, хто діяв без наміру зашкодити або під примусом.
Фахівці наголошують, що факт примусу важко довести, а тому важливо фіксувати докази тиску.
Усе про колабораціонізм та ТОТ
На Херсонщині ліквідували зрадника України
У селі Новокам'янка Херсонської області поховали Степана Гавія, який зрадив Україну, підписавши контракт з російськими силами. Він загинув приблизно три місяці тому на фронті.
Після загибелі Гавія у селі стало спокійніше, оскільки він активно доносив окупантам на проукраїнських мешканців, а також на тих, хто відмовлявся отримувати так звану "гуманітарку" та інші виплати від країни-агресорки
Разом з Гавієм, його названий син Артур Трощинський також служив в російській армії.