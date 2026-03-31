Не все можна успадкувати: Верховний Суд пояснив, що буде з майном без права власності

Не все згадане у заповіті майно можна отримати автоматично. У деяких випадках ключове значення має те, чи мав спадкодавець законне право власності на нього в момент смерті.

Чи можна успадкувати майно без права власності?

Саме такий спір розглянув Верховний Суд за касаційною скаргою на попередні судові рішення. Йдеться про справу №754/17144/24.

Прокуратура звернулася до суду, вважаючи, що квартира незаконно вибула з комунальної власності через оформлення спадщини, передає Судово-юридична газета.

За матеріалами справи, ще у 1967 році це житло надали родині в користування на підставі ордера. Згодом, у 2005 році, його передали у приватну власність іншій особі, однак уже у 2012 році суд скасував це розпорядження та визнав недійсним відповідне свідоцтво. Відтоді питання більше не переглядали, а отже квартира так і не стала приватною власністю.

Ба більше, пізніше майно віднесли до службового фонду та надали у користування працівникові комунального підприємства. Однак у травні 2023 року нотаріус зареєстрував право власності на цю квартиру за відповідачем на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом.

Що вирішив Верховний Суд?

Прокурор наголошував: людина, від якої відповідач нібито успадкував квартиру, на момент відкриття спадщини вже не мала права власності на неї, адже його суд скасував ще у 2012 році.

Тому, на думку сторони обвинувачення, житло не могло входити до складу спадщини, а видане свідоцтво є незаконним. Відповідно, майно мають витребувати та повернути в комунальну власність.

Суд першої інстанції та апеляційний суд повністю стали на бік прокуратури, а Верховний Суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги.

Отже, заповіт як односторонній правочин може охоплювати лише ті права, які належать особі на момент смерті. Відсутність у покійного права власності на майно виключає можливість внесення його до складу спадщини.

