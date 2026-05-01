Автоматичне продовження відстрочок і підготовка до реформи: якою буде мобілізація у травні

У травні 2026 року в Україні офіційно продовжиться воєнний стан і, як наслідок, мобілізація. В Україні чітко визначені правила призову, які поки що не змінюються. Хоча Міністерство оборони обіцяє провести масштабну реформу. Серед іншого обіцяють підготувати комплексне покращення умов рекрутингу та служби в Силах оборони.

Цього місяця військовозобовʼязані проходитимуть процедуру продовження відстрочки. У всіх, хто її має, термін дії завершиться 3 травня. У більшості громадян відстрочка продовжиться автоматично, але є нюанси.

24 Канал детально розібрав актуальні правила мобілізації в травні 2026 року: питання можливого зниження мобілізаційного віку, зміни в роботі ТЦК, правила виїзду за кордон та інші актуальні проблеми.

Дивіться також Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили: що це означає для військовозобовʼязаних

Чи буде зниження призовного віку до 18 років у травні?

Вже протягом кількох років мобілізаційний вік стартує з 25 років. Молодших людей і старших за 60 років призивати заборонено, проте дозволяється їхня добровільна служба. Від 18 до 25 років мобілізувати можуть лише чоловіків, які пройшли базову військову підготовку або службу. Цього місяця народні депутати не вбачали за необхідне знижувати мобілізаційний вік. Про це офіційно повідомив очільник підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Анатолій Остапенко.

До 25 років чоловіки та жінки можуть вступити на військову службу виключно добровільно. Для цього навіть діє спеціальна програма "Контракт 18 – 24", за якою строк служби сягає від одного року.

Згідно з новою постановою Кабінету Міністрів протягом року не можуть мобілізувати військовозобов’язаних і резервістів, які в час дії воєнного стану перебували на військовій службі за контрактом і були звільнені. Такі особи повинні звернутися до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку та подати заяву про надання відстрочки, документ проходження військової служби за контрактом і про підставу звільнення з військової служби.

Крім того, в освітній процес вносять обов’язкову військову підготовку. Новий закон запроваджує комплексну модель навчання з теоретичною та практичною частинами. Для цього в державі створять спеціальні центри підготовки до національного спротиву.

17-річні хлопці, згідно з нормами, повинні перебувати на військовому обліку, однак призивати їх, звичайно, не будуть. Проте молодь вже може вивчати військову справу, щоб за бажанням пізніше долучитися до війська.

Чи буде мобілізація жінок?

Мобілізація жінок в Україні, як і раніше, буде добровільною. Єдина група, яка за законом має стояти на обліку – це ті, хто має медичну чи фармацевтичну спеціальність. Однак примусово їх не братимуть до армії. Міноборони намагається змінити механізм, щоб вплив людського фактора не давав змоги помилково ставити на облік жінок інших спеціальностей.

Хто в травні має право на відстрочку та бронювання від мобілізації?

Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чітко визначає, хто з громадян тимчасово не підлягає призову. З переліку не виключили жодну категорію. Але тим, хто має право на відстрочку варто перевірити, чи їхнє звільнення від мобілізації автоматично продовжиться після 3 травня. Якщо ні, то людину можуть забрати до ТЦК.

Автоматично відстрочка продовжиться у:

осіб з інвалідністю й тимчасово непридатних до військової служби;

батьків, які мають дітей з інвалідністю, або повнолітніх дітей з інвалідністю I – II груп;

осіб, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю I – II груп, або доглядають родичів;

батьків трьох і більше дітей;

студентів денної форми навчання, аспірантів і працівників закладів освіти;

осіб, чиї близькі загинули або зникли безвісти під час війни;

звільнених з полону;

опікунів недієздатних осіб;

батьків-одинаків;

у людей 18 – 25 років, які звільнилися після закінчення однорічного контракту.

За умови, що людина ще має актуальні підстави для відстрочки й вони підтверджуються реєстрами, звільнення буде чинним і після 4 травня. Інформацію про це можна отримати в застосунку Резерв+:

Якщо відстрочка не продовжилася, то право на неї варто поновити. Для цього рекомендується подати потрібні документи через ЦНАП чи скористатися онлайн-подачею через Резерв+, якщо це дозволено функціоналом.

Важливо! Система не приймає нову заявку, якщо відстрочка ще діє. Тому нову заявку варто подавати після закінчення терміну.

Адвокат Вадим Гречківський у коментарі для нашої редакції розповів про можливі проблеми, якщо відстрочка припинилася достроково. За його словами, на практиці це доволі поширено й таке може відбуватися через зміни алгоритмів перевірки даних.

Вадим Гречківський Адвокат За наявною інформацією, Міністерство оборони України працює над усуненням технічних недоліків. Водночас із практичної точки зору, безпечніше повторно подати документи через ЦНАП, щоб зафіксувати належне звернення.

За даними ЗМІ, однією з планів реформи мобілізації є зміни в бронюванні. Звільнення від мобілізації можуть зняти з усіх і залишити його чинним лише для тих, хто реально працює на критичних підприємствах. Наразі таких норм немає, але експерт коментує, що таке рішення може стати абсурдним.

Дуже багато є вкидів про те, що залишать тільки бронювання для військових підприємств. Це, на мою думку, не відповідає взагалі політичній ситуації в країні. Тому що, якщо скасувати критичність великих і навіть середніх підприємств, бюджет України взагалі буде мізерний. Не вистачить ні на зарплати військовим, ні на пенсії, ні на дрони. Я думаю, що ця ідея буде тільки на рівні вкидів і взагалі не дійде до практичної реалізації,

– сказав Гречківський.

Аби оформити бронювання працівникам, усі держоргани та підприємства повинні вносити відповідні заявки на порталі Дія. ТЦК проведуть перевірку й винесуть рішення про бронювання.

Хто може їхати за кордон?

Чоловіки віком 18 – 60 років можуть перетинати кордон лише за наявності військового квитка – паперового чи електронного. Безперешкодно з України можуть їхати чоловіки з чинною відстрочкою чи бронюванням. Також перетинати кордон дозволено особам 18 – 23 років.

За наявності всіх документів виїхати з України дозволяють спортсменам та артистам, які мають працювати за кордоном. За допомогою системи "Шлях" право на перетин кордону отримують моряки, далекобійники, перевізники та волонтери.

Жінки можуть вільно перетинати кордон, якщо вони не перебувають на державній службі.

Зауважимо! Громадяни з бронюванням перетинають кордон на загальних підставах, зокрема для службового відрядження. Бронювання звільняє від мобілізації, але не дає остаточного права на виїзд.

Чи можуть мобілізувати чоловіків, старших за 50 років?

Граничний призовний вік в Україні – 60 років. Тому військовозобов’язаних від 50 до 60 років можуть мобілізувати на загальних підставах, але з урахуванням стану здоров’я. Залежно від цього вони можуть служити як на передовій, так і в тилу, на посадах зв’язківців, інженерів чи інших досвідчених фахівців. На штурмові позиції таку категорію військових відправляють рідко.

Водночас для чоловіків, старших за 60 років теж є контракт для служби. Якщо військово-лікарська комісія визнає людину придатною, то за власним бажанням вона може служити протягом року.

Чи будуть зміни в роботі ТЦК й мобілізації у травні?

Ймовірно, реформа зробить так, що ТЦК і СП матимуть інші повноваження, ніж зараз і загалом підходи до мобілізації змінюватимуться. Тобто головною задачею буде не розшук і затримання громадян, а робота з залученням людей до війська через рекрутинг, а також соціальна підтримка.

ТЦК – це не правоохоронний орган. Він не має займатися тим, чим зараз займається. Службовцям потрібно робити військові справи, здійснювати мобілізацію, відправляти людей на базову загальну військову підготовку, підбирати їм спеціальності, адаптувати їх з цивільного до військового життя. Крім того, й займатися проблемами військовослужбовців. Тому однозначно ТЦК має правильно бути відсторонена від процесів "вилову" людей на вулиці,

– зауважив Вадим Гречківський.

Адвокат додав, що міністр оборони Михайло Федоров наразі робить дуже складну роботу й перед ним стоїть складна задача: втримати армію, поповнити лави ЗСУ й зробити процедуру більш людяною, щоб права людей не порушувалися.