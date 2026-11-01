Нові нюанси бронювання та незмінні правила відстрочки: якою буде мобілізація в листопаді

В Україні триває мобілізація, і в листопаді змін в цьому процесі фактично не буде. Призовний вік за місяць не зменшили, тому мобілізувати можуть громадян від 25 до 60 років, якщо в них немає законно оформленої відстрочки чи бронювання.

В Україні триває мобілізація, і в листопаді змін в цьому процесі фактично не буде. Призовний вік за місяць не зменшили, тому мобілізувати можуть громадян від 25 до 60 років, якщо в них немає законно оформленої відстрочки чи бронювання.

Проте держава змінює умови бронювання працівників, що матиме деякий вплив на військовозобов'язаних громадян. Про мобілізацію в листопаді 2026 року, виїзд за кордон та інші важливі правила – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Кого мобілізуватимуть в листопаді та кому дають відстрочку

Воєнний стан та мобілізація за рішенням Верховної Ради триватиме щонайменше до 29 січня 2027 року. Призову підлягають громадяни, придатні до військової служби за станом здоров'я та без законних підстав для відстрочки або звільнення.​

Хлопці до досягнення 25 років можуть бути призвані лише за умови статусу військовозобов'язаного. Це можливо, якщо чоловік закінчив військову кафедру або добровільно долучається до війська. За інших умов мобілізація до досягнення призовного віку вважається незаконною.

Жінки також не підлягають призову без добровільної згоди.

Право на звільнення від мобілізації мають громадяни на підставі стану здоров'я, сімейного стану, чи проходження навчання. Відстрочка надається:

чоловікам, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

одиноким батькам, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

опікунам осіб з інвалідністю або недієздатних осіб;

громадянам, які тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров'я, що підтверджується висновком ВЛК;

людям з інвалідністю 1, 2 та 3 груп, якщо їхнє захворювання підтверджено документально;

студентам денної форми навчання, якщо дані про них є в ЄДЕБО;

педагогам, які працюють щонайменше на 0,75 ставки в закладах освіти;

військовим, яких звільнили з полону;

чоловікам, чиї близькі рідні загинули на фронті;

громадянам, які служили за “Контрактом 18 - 24” під час воєнного стану та були звільнені на визначених законом підставах.

окремим посадовим особам та працівники державних органів.

До слова, Міноборони України запустило автоматичне продовження відстрочок від мобілізації для 22 категорій громадян, яке відбуватиметься без повторних заяв і візитів до ТЦК.

Адвокатка Каріна Марченко в коментарі 24 Каналу розповіла, що для проходження медичного огляду, який визначає придатність до служби, особа повинна отримати відповідне направлення. Вона уточнила, що повістка та направлення на ВЛК – це різні документи, кожен з яких має своє призначення.

Також, за словами Каріни Марченко, українцям треба важливо розмежовувати відмову від проходження медичного огляду та незгоду з висновком ВЛК. Якщо людина не погоджується з рішенням комісії, вона має право його оскаржити у встановленому порядку.

Хто може виїхати за кордон у листопаді

Загалом заборона на виїзд з України стосується чоловіків, яким уже виповнилося 23 роки. До цього віку перетин кордону дозволено, проте прикордонники вимагають під час виїзду дані з Резерв+.

Каріна Марченко розповіла, що після досягнення 23 років діють загальні обмеження воєнного стану. Перетин кордону можливий за наявності передбачених законодавством підстав. Але важливо, що не кожна оформлена відстрочка дає право на виїзд за кордон.

Каріна Марченко Адвокатка, власниця Адвокатського бюро Відповідно до пункту 2-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою КМУ №57, право на виїзд за загальним правилом не поширюється на осіб, зазначених у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. Це, зокрема, окремі категорії здобувачів освіти, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників.

Фахівчиня зазначила, що перед виїздом необхідно перевірити не лише наявність відстрочки, а й те, чи передбачає законодавство право на перетин кордону в конкретній ситуації. Зокрема, безперешкодно їхати за кордон, маючи при собі документи, можуть:

чоловіки, визнані особами з інвалідністю 1, 2 або 3 групи – треба посвідчення, що підтверджує статус інвалідності, або пенсійне посвідчення з відповідною відміткою;

– треба посвідчення, що підтверджує статус інвалідності, або пенсійне посвідчення з відповідною відміткою; чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років – треба свідоцтва про народження дітей та документи, що підтверджують спільне проживання або утримання дітей;

– треба свідоцтва про народження дітей та документи, що підтверджують спільне проживання або утримання дітей; Чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років – треба свідоцтво про народження дитини та документи, що підтверджують відсутність матері;

– треба свідоцтво про народження дитини та документи, що підтверджують відсутність матері; працівники органів державної влади, підприємств та організацій, залучених у забезпеченні обороноздатності країни – треба посвідчення про відстрочку від призову та документи про службове відрядження, чи відпустку;

– треба посвідчення про відстрочку від призову та документи про службове відрядження, чи відпустку; чоловіки, які навчаються за кордоном на денній формі навчання – треба студентський квиток або інший документ, що підтверджує навчання, та військово-обліковий документ з відповідною відміткою;

– треба студентський квиток або інший документ, що підтверджує навчання, та військово-обліковий документ з відповідною відміткою; чоловіки, які потребують медичної допомоги, недоступної в Україні.​

Тому запам'ятайте: наявність відстрочки та право на перетин кордону – це не одне й те саме. Важливо розуміти, на якій саме підставі ви виїжджаєте, чи потрібен супровід і які документи необхідно пред'явити на кордоні,

– сказала Каріна Марченко.

Видача повісток: чи будуть зміни у листопаді

Експертка пояснила, що станом на початок листопада 2026 року кардинальних змін у базових правилах вручення повісток, проходження військово-лікарської комісії, чи направлення до навчальних центрів на рівні чинних урядових постанов чи законів не запроваджено.

Проте останнім часом активно обговорюють наказ Головнокомандувача ЗСУ №423 від 6 жовтня 2026 року. У зв'язку з цим виникає чимало запитань.

Сам по собі наказ №423 не запроваджує нового порядку вручення повісток. Ця процедура й надалі регулюється чинними нормами законодавства, зокрема постановою КМУ №560. Важливо розрізняти відмову від отримання повістки та інші ситуації, які можуть виникати під час спілкування з представниками ТЦК та СП. Правові наслідки залежать від конкретних обставин і належного оформлення відповідних документів,

– коментує адвокатка.

Каріна Марченко каже, що згаданий наказ не встановлює нового порядку проходження ВЛК і не скасовує чинних правил. Також його не варто трактувати як документ, що запроваджує новий порядок направлення мобілізованих до навчальних центрів.

Його назва стосується організації та створення належних умов для військовослужбовців. Водночас поширювані в мережі копії документа потребують перевірки на автентичність і відповідність офіційно оприлюдненому тексту.

Які зміни запроваджує держава в бронюванні працівників

Щодо бронювання були внесені зміни в постанові №1328. Згідно з нею центральні органи виконавчої влади, інші державні органи та обласні військові адміністрації повинні протягом 10 днів із дня набрання чинності постановою переглянути й узгодити відповідні критерії критичності.

Після цього вони мають проаналізувати, чи відповідають підприємства оновленим вимогам.

Як пояснила Каріна Марченко, особливу увагу слід звернути на положення, згідно з яким у разі виключення критерію, на підставі якого підприємство було визначено таким, що має важливе значення для галузі національної економіки або забезпечення потреб територіальної громади, відповідне рішення про визначення підприємства критично важливим підлягає скасуванню.

Тобто підприємство, яке раніше отримало статус критично важливого, не може вважати, що цей статус гарантовано збережеться за будь-яких обставин. Важливо, за яким саме критерієм його було визначено критично важливим і які рішення ухвалять уповноважені органи після перегляду,

– зауважила адвокатка.

Експертка також сказала, що постанова №1328 передбачає, що рішення про визначення підприємств критично важливими, які були чинними на дату набрання нею чинності, продовжують діяти протягом установленого строку, крім рішень, які скасують у передбаченому пунктом 2.

Так якщо статус буде збережено, то сам факт перегляду критеріїв не означає автоматичного припинення чинного бронювання його працівників. Водночас якщо рішення про критичність конкретного підприємства буде скасовано, це створює ризик для бронювання працівників. Адвокатка зазначила, що статус критично важливого підприємства є однією з правових підстав для відповідного бронювання.

При цьому необхідно розмежовувати скасування статусу підприємства та припинення відстрочки конкретного працівника. Правові наслідки для бронювання слід визначати з урахуванням чинного порядку бронювання та конкретного рішення щодо працівника.

Важливо: постанова не встановлює, що бронювання всіх працівників усіх критично важливих підприємств скасовується автоматично. Ризик стосується передусім підприємств, щодо яких буде ухвалено рішення про скасування статусу,

– додала Каріна Марченко.

За її словами, постанова Кабміну також передбачає зміни до підходів щодо обсягів бронювання для окремих категорій підприємств. Під час оцінювання можливостей бронювання необхідно враховувати категорію підприємства, застосовний ліміт та наявність відповідних рішень уповноважених органів. Сам по собі статус критично важливого підприємства не означає, що воно за будь-яких умов може забронювати всіх військовозобов'язаних працівників.

Окремо слід враховувати положення постанови щодо рішень про збільшення обсягів бронювання, ухвалених міністром оборони. Для різних рішень передбачено окремі правила щодо строку їхньої чинності. Конкретний допустимий відсоток бронювання необхідно перевіряти за чинною редакцією Порядку №76 з урахуванням категорії підприємства та спеціальних рішень, якщо вони є.

Чи мобілізують чоловіків старших 50 років

У цьому питанні правила мобілізації не змінилися, хоча відповідні петиції вже подавалися до уряду. Зараз чоловіки віком від 50 до 60 років підлягають призову на військову службу, проте їх зазвичай направляють до частин забезпечення, де вони виконують обов'язки водіїв, логістів або працюють у тилу.

Важливо зазначити, що відсутність бойового досвіду в чоловіків 50+ років сама по собі не є підставою для звільнення від мобілізації. Якщо людина придатна до служби, стоїть і на військовому обліку, то призвати її можуть на загальних умовах. Виняток – наявне й реалізоване право на відстрочку чи бронювання.

Уже в війську згідно з законом командування має враховувати старший вік. Адже фізичні навантаження на бойових позиціях можуть бути надмірними для таких військових.