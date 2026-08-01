Оновлення відстрочок і "сюрприз" для військовозобов'язаних: якою буде мобілізація в серпні

В Україні у серпні 2026 року продовжено воєнний стан і мобілізацію. У зв'язку з цим законодавство передбачає призов чоловіків віком від 25 до 60 років, якщо вони визнані придатними за станом здоров'я і не мають дійсних відстрочок чи бронювань.

В Україні у серпні 2026 року продовжено воєнний стан і мобілізацію. У зв'язку з цим законодавство передбачає призов чоловіків віком від 25 до 60 років, якщо вони визнані придатними за станом здоров'я і не мають дійсних відстрочок чи бронювань.

Фактично серпень може стати “місяцем затишшя” в контексті змін до мобілізаційних правил. Доки Верховна Рада перебуває на канікулах, анонсованої реформи від Міноборони очікувати не варто. А тому призов відбуватиметься так, як раніше.

Про мобілізацію у серпні читайте у матеріалі 24 Каналу.

Чи оновляться відстрочки в Резерв+

Разом з продовженням воєнного стану в низки громадян автоматично продовжуватимуться відстрочки. Система Резерв+ самостійно підтягне дані для підтвердження 90% відстрочок. Якщо вона "злетіла", людині варто звернутися у ЦНАП для її поновлення.

Тепер у Резерв+ відбуватиметься автоматичне продовження відстрочки від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Дані перевірятимуться за останнім виданим свідоцтвом про народження дитини.

Якщо інформація в державних реєстрах не збігається, відстрочка може не продовжитися автоматично. У такому разі потрібно перевірити дані про дитину в реєстрах і за потреби оновити їх. Після оновлення даних треба повторно подати запит на відстрочку в застосунку Резерв+,

– повідомили в Міністерстві оборони.

Хто може отримати відстрочку та бронювання?

Закон чітко визначає категорії осіб, які за певних умов мають право на тимчасове звільнення від призову (відстрочку) чи на бронювання.

На деякий час звільняються від мобілізації батьки, які самостійно виховують дитину (чи дітей) до 18 років. Зокрема, якщо дитина має інвалідність чи тяжке захворювання, то підстава на відстрочку беззаперечна.

Не можуть мобілізувати й батьків чи опікунів, які утримують тьох і більше неповнолітніх дітей.

Мають право на відстрочку й особи, які забезпечують постійний догляд за хворими чи інвалідами серед своїх близьких.

Отримати тимчасове звільнення від мобілізації можуть науковці й викладачі вищих навчальних закладів (за денною формою навчання), а також аспіранти, докторанти й науково-педагогічні працівники за основним місцем роботи не менше 0,75 ставки.

Також повністю не підлягають мобілізації близькі родичі загиблих або зниклих безвісти під час війни захисників.

Адвокатка Дар'я Тарасенко зазначила, що Кабінет Міністрів опублікував зміни до Постанови №560. Тепер громадяни можуть через ЦНАП пройти процедуру переоформлення відстрочки, тобто змінити одну підставу іншу. Також уряд конкретизував умови продовження відстрочок.

Дар'я Тарасенко Адвокатка Якщо підстави неможливо перевірити по реєстрах, військовозобов'язаного мають повідомити про це з пропозицією надати додаткові документи. Також вирішена проблема щодо того, за який строк до закінчення дії раніше наданої відстрочки можна подавати нову заяву. Тепер це 30 днів.

У серпні забронювати можуть працівників критично важливих підприємств, які підтвердять свій статус. Згідно з постановою Кабінету Міністрів до 10 серпня компанії мають підтвердити відповідність критерію щодо заробітної плати. Якщо всі документи буде подано вчасно, працівники без сумніву збережуть право на звільнення від мобілізації.

Бронювати дозволяють працівників деяких державних органів, підприємств оборонного комплексу, енергетичних компаній та інші критично важливих для держави структур.

Хто може виїхати за кордон у серпні

Як і раніше, виїзд за кордон не обмежений для тих, хто має відстрочку, але лише за умови наявності документів. Заборона діє для студентів, старших за 23 роки, їхня підстава для відстрочки не дає автоматичного права їхати за межі України. А от всі хлопці від 18 до 23 років можуть перетинати кордон безперешкодно.

Неповнолітні та громадяни, старші за 60 років теж мають право на виїзд. Крім того, постанова Кабінету Міністрів дозволяє їхати за межі України всім цивільним жінкам, незалежно від того, чи працюють вони на державній службі.

Експерти кажуть, що кожен випадок прикордонники можуть розглядати окремо. Перед поїздкою за межі країни громадянам варто перевіряти статус відстрочки у відповідних реєстрах.

Реформа ТЦК та мобілізації відкладається

В Україні вже почали готувати масштабну реформу територіальних центрів комплектування. До звільнення колишнього міністра оборони Михайла Федорова планувалося, що вже у серпні зміни будуть чинні. Проте анонсовані зміни відбудуться ближче до вересня, коли народні депутати вийдуть з відпустки. На рішення можна чекати від 18 серпня, проте точної дати не існує.

Реформа мобілізації, ймовірно, передбачатиме посилення рекрутингу, запровадження цифрових процесів та оновлених деяких принципів роботи ТЦК і СП.

Основні категорії громадян, яких можуть мобілізувати

Нових категорій законодавці не додали. Тому призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними за станом здоров'я. Чоловіки, молодші за 25 років та старші за 60, можуть долучитися до війська добровільно за допомогою спеціальних контрактів.

Молоді люди, які уклали контракт та відслужили повний строк, отримують автоматичну відстрочку від мобілізації на 12 місяців після демобілізації.

Добровільна мобілізація також стосується жінок.

Чоловіків, віком 50 – 60 років мобілізують на загальних підставах, але закон дозволяє їм працювати лише на посадах і в частини, де потрібні їхні вміння та досвід.