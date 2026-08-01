В Украине в августе 2026 года продлены военное положение и мобилизация. В связи с этим законодательство предусматривает призыв мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, если они признаны годными по состоянию здоровья и не имеют действующих отсрочек или бронирований.

Фактически август может стать "месяцем затишья" в контексте изменений в правилах мобилизации. Пока Верховная Рада находится на каникулах, анонсированной реформы от Минобороны ожидать не стоит. Поэтому призыв будет проходить так же, как и раньше.

О мобилизации в августе читайте в материале 24 Канала.

Обновятся ли отсрочки в Резерв+

Вместе с продлением военного положения у ряда граждан автоматически продлятся отсрочки. Система Резерв+ самостоятельно подтянет данные для подтверждения 90% отсрочек. Если она "слетела", человеку стоит обратиться в ЦПАУ для ее обновления.

Теперь в Резерв+ будет происходить автоматическое продление отсрочки от мобилизации для родителей детей с инвалидностью. Данные будут проверяться по последнему выданному свидетельству о рождении ребенка.

Если информация в государственных реестрах не совпадает, отсрочка может не продлиться автоматически. В таком случае необходимо проверить данные о ребенке в реестрах и при необходимости обновить их. После обновления данных нужно повторно подать запрос на отсрочку в приложении Резерв+,

– сообщили в Министерстве обороны.

Кто может получить отсрочку и бронирование?

Закон четко определяет категории лиц, которые при определенных условиях имеют право на временное освобождение от призыва (отсрочку) или на бронирование.

На некоторое время от мобилизации освобождаются родители, самостоятельно воспитывающие ребенка (или детей) до 18 лет. В частности, если у ребенка есть инвалидность или тяжелое заболевание, то основание для отсрочки является бесспорным.

Не могут быть мобилизованы также родители или опекуны, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей.

Право на отсрочку имеют также лица, обеспечивающие постоянный уход за больными или инвалидами из числа своих близких.

Получить временное освобождение от мобилизации могут ученые и преподаватели высших учебных заведений (по дневной форме обучения), а также аспиранты, докторанты и научно-педагогические работники, занятые по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Также полностью не подлежат мобилизации близкие родственники погибших или пропавших без вести во время войны защитников.

Адвокат Дарья Тарасенко отметила, что Кабинет Министров опубликовал изменения в Постановление №560. Теперь граждане могут через ЦПАУ пройти процедуру переоформления отсрочки, то есть заменить одно основание другим. Также правительство уточнило условия продления отсрочек.

Дарья Тарасенко Адвокат Если основания невозможно проверить по реестрам, военнообязанного должны уведомить об этом с предложением предоставить дополнительные документы. Также решена проблема относительно того, за какой срок до окончания действия ранее предоставленной отсрочки можно подавать новое заявление. Теперь это 30 дней.

В августе возможно бронирование для работников критически важных предприятий, подтвердивших свой статус. Согласно постановлению Кабинета Министров, до 10 августа компании должны подтвердить соответствие критерию по заработной плате. Если все документы будут поданы вовремя, работники, без сомнения, сохранят право на освобождение от мобилизации.

Бронирование разрешается сотрудникам некоторых государственных органов, предприятий оборонного комплекса, энергетических компаний и других критически важных для государства структур.

Кто может выехать за границу в августе

Как и раньше, выезд за границу не ограничен для тех, кто имеет отсрочку, но только при условии наличия документов. Запрет действует для студентов старше 23 лет: их основание для отсрочки не дает автоматического права выезжать за пределы Украины. А вот все молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет могут беспрепятственно пересекать границу.

Несовершеннолетние и граждане старше 60 лет также имеют право на выезд. Кроме того, постановление Кабинета Министров разрешает выезжать за пределы Украины всем гражданским женщинам, независимо от того, работают ли они на государственной службе.

Эксперты отмечают, что каждый случай пограничники могут рассматривать индивидуально. Перед поездкой за пределы страны гражданам следует проверять статус отсрочки в соответствующих реестрах.

Реформа ТЦК и мобилизации откладывается

В Украине уже начали готовить масштабную реформу территориальных центров комплектования. До увольнения бывшего министра обороны Михаила Федорова планировалось, что уже в августе изменения вступят в силу. Однако анонсированные изменения состоятся ближе к сентябрю, когда народные депутаты вернутся из отпуска. Решение можно ожидать с 18 августа, однако точной даты нет.

Реформа мобилизации, вероятно, будет предусматривать усиление рекрутинга, внедрение цифровых процессов и обновление некоторых принципов работы ТЦК и СП.

Основные категории граждан, которых могут мобилизовать

Новых категорий законодатели не добавили. Поэтому призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, признанные годными по состоянию здоровья. Мужчины моложе 25 лет и старше 60 лет могут добровольно присоединиться к армии по специальным контрактам.

Молодые люди, заключившие контракт и отслужившие полный срок, получают автоматическую отсрочку от мобилизации на 12 месяцев после демобилизации.

Добровольная мобилизация также касается женщин.

Мужчин в возрасте от 50 до 60 лет мобилизуют на общих основаниях, но закон позволяет им работать только на должностях и в частях, где требуются их навыки и опыт.