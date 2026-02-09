Про це розповів нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський в інтерв'ю "Radio NV".

Чи отримають захисники 18 – 24 річну відстрочку?

За словами нардепа, після 11 лютого не має виникнути перешкод для ухвалення відповідного законопроєкту. Документ, каже, був підготовлений давно, однак його розгляд відкладали через політичні чинники та перекручування окремих положень.

Я думаю, що на цьому пленарному засіданні ми його ухвалимо. І молоді люди, які відслужили за контрактом, матимуть право на 12 місяців відпочинку і не будуть знову мобілізовані до жодних секторів оборони,

– сказав Веніславський.

Нагадаємо, раніше тему відстрочок для військових 18 – 24 років підіймав секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Він наголошував, що нині контрактників цієї військової категорії можуть повторно призвати після повної демобілізації.

Що відомо про "Контракт 18 – 24"?