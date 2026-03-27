Незаконна чи законна мобілізація: адвокат пояснив, коли ТЦК перевищують повноваження

Адвокати запевняють, що представники ТЦК і СП не мають жодного законного права силою доставляти людей для оновлення даних і займатися так званою "бусифікацією". Часто службовці навіть не несуть відповідальності за свої дії. Це стається лише якщо вони когось побили чи позбавили життя.

Які дії ТЦК є законними?

Законодавством не передбачено, щоб представники ТЦК і СП затримували людину на вулиці, силою пхали її в бус і викрадали. Такі повноваження має тільки поліція і лише при умові, що людина перебуває в розшуку ТЦК. Про це в коментарі 24 Каналу розповів адвокат Руслан Ружицький.

Важливо, що працівники ТЦК є державними службовцями. Житомирський обласний територіальний центр раніше спростував про приватність ТЦК і про те, що структура не входить до складу Збройних Сил України та не має ніяких прав. Громадянам пояснили, що центри працюють виключно у законодавчому полі, а міф про "приватні компанії" є виправданням тих, хто не бажає виконувати свій військовий обов’язок. Руслан Ружицький прокоментував це питання з погляду законодавства.

Руслан Ружицький Адвокат В структуру ЗСУ входять органи військового управління, а одним з органів військового управління є ТЦК та СП. Це визначено в Законі України "Про Збройні сили України" та в Законі України "Про оборону України". Тому представники ТЦК є військовослужбовцями ЗСУ.

У більшості випадків працівники ТЦК діють законно. Експерт пояснив, що доставка військовозобов'язаного й навіть заподіяння йому в процесі цього тілесних ушкоджень, ніяк не впливає на питання законності мобілізації. За його словами, це окремі етапи. Й незаконними вважаються саме перевищення повноважень.

Тобто, якщо особу незаконно доставили до ТЦК, побивши її, але вона не має відстрочки і за рішенням ВЛК придатна до служби, то мобілізація в такому випадку все одно буде законною.

Чи несуть службовці ТЦК відповідальність за свої дії?

Водночас Руслан Ружицький зауважив, що представників ТЦК регулярно притягують до відповідальності за їхні протизаконні дії, коли вони заподіяли комусь тілесні ушкодження чи іншу шкоду. Щоб було реально це довести, експерт радить знімати такі дії на відео.

Але покарати представників ТЦК за незаконне затримання людей на вулиці й "бусифікацію" можна тільки після повідомлення про підозру з боку ДБР і прокуратури.

Але зараз держава вирішила, що мета – мобілізація – виправдовує засоби – незаконне затримання людей на вулиці і доставка їх для вже законної мобілізації,

– говорить адвокат.

