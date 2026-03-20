В Одеському обласному ТЦК та СП пояснили, чи справді відбулася стрілянина під час затримання військовозобов'язаного та інші деталі інциденту.

Що розповіли в ТЦК про інцидент?

За офіційною інформацією, під час перевірки військово-облікових документів у Пересипському районі Одеси група оповіщення виявила чоловіка, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини. Після вимоги прослідувати для з'ясування обставин він намагався втекти, однак був затриманий із застосуванням фізичного впливу.

У ТЦК наголосили, що під час затримання у ситуацію втрутилися сторонні особи, які почали перешкоджати діям військовослужбовців. За повідомленнями, проти них невідомі застосували фізичну силу, сльозогінний газ і намагалися заблокувати службовий транспорт.

Як пояснили в Одеському ТЦК, з метою припинення нападу один із військових здійснив попереджувальний постріл у повітря зі стартового пістолета. Це дозволило стабілізувати ситуацію та завершити затримання, після чого чоловіка передали правоохоронцям.

Проте, за фактом інциденту призначено службову перевірку, щоб перевірити, чи законно застосували шумовий пристрій.

