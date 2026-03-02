Не все можна забрати за довіреністю: які є правила отримання документів поштою

Документи, які надсилаються громадянину поштою, має отримати безпосередньо той, на чиє їм'я вони створені. Однак винятки бувають.

Чи може представник людини отримати її документи на пошті?

Через пошту можна отримати дві різні послуги Міністерства внутрішніх справ. Коли людина отримує посвідчення водія через Дію чи Кабінет водія, то отримати його пропонують на пошті. У МВС пояснили, чи може такий документ отримати інші людина, крім заявника.

Так, водійські права може отримати на пошті лише їхній власник. Навіть з довіреністю передати право отримання посвідчення іншій особі не вдасться.

А от іншу послугу – видачу витягу про відсутність чи так звану наявність судимості – за умовами оферти може отримати представник заявника. Для цього потрібна нотаріально оформлена довіреність.

Зауважимо! Витяг про відсутність (наявність) судимості в Україні можна також отримати через портал Дія, Єдине вікно для громадян чи безпосередньо в органах МВС.

Для людей, які перебувають за кордоном і потребують витяг, в органі радять:

замовити електронний витяг дистанційно (якщо є українська електронна ідентифікація, зокрема в Дії);

звернутися до консульської установи України та оформити запит;

уповноважити через довіреність представника в Україні, щоб він отримав паперовий документ, який можна відправити міжнародною поштою або курʼєрською службою.

Надсилати документи поштовим відправленням можна як усередині України, так і за кордон, дотримуючись загальних правил надання поштових послуг. Йдеться про оформлення відправлення з адресою відправника й отримувача, правильним пакуванням та сплатою відповідних тарифів .

VisitUkraine пише, що для міжнародних відправлень важливо враховувати обмеження щодо типів документів, які дозволено пересилати. Наприклад, паспорти в період воєнного стану надсилати можна. Водночас документи на кшталт військового квитка чи трудових книжок – заборонено. Датою подання документа вважається дата надсилання рекомендованого листа із описом вкладення.

Які є зміни в сервісах і тарифах Укрпошти?