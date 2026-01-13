Чи можна не платити кредит під час війни

Українці активно цікавляться питанням, чи нараховуються відсотки за кредитом під час воєнного стану. А також чи законно нараховується пеня та штрафи за прострочення за мінімальними платежами.

Чи буде штраф за прострочення кредиту під час війни?

Війна визнається форс-мажором. Це означає, що позичальника можуть звільнити від штрафів за прострочення кредиту, якщо є сертифікат від Торгово-промислової палати, пише 24 Канал із посиланням на УНІАН.

Але сам борг при цьому не зникає, тому змінюється лише порядок нарахування пені та інших санкцій.

Рекомендується призупинити виплати, якщо фактично неможливо їх здійснювати, наприклад через евакуацію або відсутність доступу до банківської інфраструктури,

– пояснює адвокат Ігор Ясько.

Відповідно, сума основного боргу може зростати лише за рахунок відсотків, якщо це передбачено договором. Несплата загрожує негативною кредитною історією, судовим стягненням та передачею справи колекторам.

Довідково: з 24 лютого 2022 року та на весь період воєнного стану банки не можуть нараховувати нові штрафи чи пеню. Якщо такі нарахування з’явилися, банк зобов’язаний їх списати. Позичальник має право письмово вимагати скасування незаконних сум або звернутися до Нацбанку.

Водночас відсотки за кредитом під час війни нараховуються законно та списати їх можна лише за індивідуальною домовленістю з банком.

Коли кредит можна списати?

Закон дозволяє списати борг лише у двох випадках:

Майно, що слугувало заставою за кредитом, знищене під час війни (потрібен відповідний акт та повідомлення від ТПП). За добровільною домовленістю з банком, наприклад через спеціальні програми для військових або постраждалих від війни.

До того ж військові під час служби та протягом 90 днів після демобілізації не зобов’язані повертати кредити та не платять штрафи, нагадує "Судово-юридична газета".

Коли банк подає позов за борги до суду?