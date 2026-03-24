Можна змінити, але не відмовитися: Україна не змінює обов'язкову форму імені й по батькові

В Україні не передбачена норма, що людина може не мати одного важливого запису в паспорті. Нині законодавство вимагає, щоб громадяни в паспорті мали встановлене прізвище, ім'я та по-батькові, навіть якщо фактично батька немає.

Чи обов'язково українці повинні мати "по батькові"?

Застарілу норму запису імені та по батькові не планують скасовувати навіть у новому Цивільному кодексі й залишають цей запис обов'язковим. Однак це суперечить європейській інтеграції України, хоча цей елемент нині залишається лише формальністю. Про це пише Судово-юридична газета.

Дивіться також Від першого дня життя: які права на отримання спадщини мають діти

Через те, що люди не можуть обирати, чи буде в їхньому паспорті рядок з записом по батькові, порушується їхнє право на ім'я як складову приватного життя, автономії особи. Україна таким чином залишає дію застарілих радянських правових конструкцій.

Навіть якщо батька в житті дитини немає, під час реєстрації народження в РАЦСі запитують її ім'я та по батькові. Такі норми встановлені давно статтею 28 Цивільного кодексу України.

Ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить,

– йдеться в статті.

Сімейний кодекс визначає, що коли батька фактично немає, то рядки про нього у свідоцтві про народження заповнюються за вказівкою матері.

Новий Цивільний кодекс змін не передбачає. Так по батькові залишається обов'язковою частиною власного імені.

Проте у 2021 році правову норму виправили. Змінами до статті 295 ЦК України громадянам дозволили змінити по батькові, якщо особі виповнилося 16 років. У 14-річному віці це можна зробити за згодою батьків чи опікунів. Тепер законно змінювати дані власного імені, але відмовитися досі не можна.

Навіть через суд оскаржити наявність по батькові в складі імені дуже важко. В Україні – це формальність, а питання правозастосування не порушується взагалі. Як наслідок – порушене право людини на ідентичність.

А як у світі?

У європейському праві по батькові – це не обов'язковий елемент. Важливим залишається ім'я (або кілька імен) та прізвище.

В більшості країн світу унікальність людини фіксується в реєстрах та за унікальними ідентифікаторами, а по батькові в цьому питанні ніякої ролі не має.

Що передувало?